Порошенко выдал детали "последнего разговора" с Путиным

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, о чем беседовал с российским лидером Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора. Однако, когда именно созванивались главы государств Порошенко не уточнил.

"Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко", – сообщил Порошенко во время пресс-конференции.

Тут же Порошенко по привычке решил обвинить Москву в бедах Киева. "Мы не можем достичь мира только потому, что президент России Владимир Путин не хочет выполнять минские соглашения", – заявил президент Украины Петр Порошенко.

Украинский лидер посетовал, что больше всего он хочет достичь мира, но мешает ему выполнить эти желания президент России. "Путин минские соглашения выполнять не хочет и не собирается. Но минские соглашения позволяют всему миру продемонстрировать, кто виноват в этом, идти в суд, привлекать преступника к ответственности, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что она именно их нарушает", – цитирует 112.ua распалившегося Порошенко.

Когда же речь зашла о других переговорах Петра Порошенко украинский лидер выделил два звонка Дональду Трампу. "Что касается наших контактов с США, я могу сказать, что у меня было несколько телефонных разговоров, абсолютно блестящих, с президентом Трампом", – заявил Порошенко.

Напомним, что в Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров. В свою очередь в пресс-службе президента Украины сообщили, что лидеры двух стран говорили о происходящем в Донбассе, также обсуждалась судьба режиссера Олега Сенцова и журналиста Романа Сущенко.

Отметим, что журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. По данным ФСБ России, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности страны.