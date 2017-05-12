Покинувший семью Порошенко возмутил своим бесстыдством

Ожидания президента Украины Петра Порошенко, что предоставление безвизового режима с ЕС заставит жителей Крыма и Донбасса вернуться за украинскими паспортами, говорит об отсутствии у него совести и здравого смысла. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"То есть для жителей Юго-Востока Украины, по мнению Порошенко, возможность ездить в Евросоюз по украинским паспортам, при этом исключительно с туристическими целями, жизненно важнее, чем сохранение исторически сложившихся социальных, культурных, экономических и политических связей с Россией", – написал сенатор на своей странице в Facebook. Он посоветовал Порошенко не судить о других по себе.

Президент Украины с восторгом встретил решение Совета ЕС от 11 мая об отмене виз с Украиной для туристических визитов на срок не более 90 дней. Порошенко воспользовался этим событиям для того, чтобы в очередной раз противопоставить Москву Киеву.

Описывая непростые взаимоотношения между Россией и Украиной, политик использовал метафору: он приложил все усилия, чтобы уйти из семьи. "Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", – сказал он.





Для остроты своей речи он заявил, что Москва якобы всячески пыталась помешать предоставлению безвиза Украине, обвинив в затягивании сроков принятия соответствующего решения неким "российское лобби". Впрочем, конкретных имен Порошенко не назвал. Что неудивительно, поскольку мифическое "антиукраинское лобби" существует не в реальности, а в воспаленном сознании киевских политиков и их пропагандистов.

Тем не менее, далеко не все политические силы на Украине восприняли предоставление безвизового режима положительно. Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала украинцев не радоваться решению Совета ЕС, подчеркнув, что у доведенных до крайней степени нищеты граждан страны нет денег для путешествий за границу. "Выстраданным безвизом, который мы получили, могут воспользоваться максимум 10-15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования", – заявила она.





Напомним, Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение предоставить украинцам право на безвизовый въезд в страны – участницы ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода. Соглашение должно быть подписано 17 мая. Через 20 дней после его опубликования в "Вестнике ЕС" жители Украины смогут воспользоваться своим правом. Однако европейские государства могут приостановить безвизовый режим в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.

