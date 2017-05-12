Порошенко заявил об уходе из семьи

Президент Украины Петр Порошенко с восторгом встретил решение Совета Евросоюза поддержать отмену виз для граждан страны при туристических визитах в государства Шенгенской группы. Он воспользовался этой новостью, чтобы в очередной раз противопоставить Москву Киеву.

Для описания отношений России и Украины политик воспользовался метафорой: он приложил все усилия, чтобы уйти из семьи. "Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать", – цитирует Петра Порошенко РИА ФАН.

Чтобы добавить остроты выступлению, он рассказал о загадочном "российском лобби", которое якобы пыталось помешать введению безвизового режима. Однако Украина выстояла, и теперь ее гражданам можно не оформлять въездную визу при туристических поездках не только в государства Евросоюза, но и в 35 стран Латинской Америки и Азии, у которых есть соответствующее соглашение с ЕС.

Вже за місяць 34 європейських країни увімкнуть зелене світло власникам українських біометричних паспортів – для короткострокових поїздок. pic.twitter.com/YtW8QaMxQL — Петро Порошенко (@poroshenko) 11 мая 2017 г.

Порошенко отметил, что решение Совета ЕС позволило выполнить его предвыборное обещание. Также он уверен, что безвиз привлечет на Украину авиакомпании-лоукостеры, расценки которых позволят гражданам покупать билеты в Европу за несколько десятков евро в обе стороны. По словам комментаторов, это было бы весьма кстати, учитывая средний уровень зарплат в стране.

"Украинский народ доведен до такого предела, что мы вошли в десятку беднейших стран мира – это нонсенс для европейской страны! Это означает, что даже выстраданным безвизом, который мы получили, могут воспользоваться максимум 10-15% людей на Украине, и это показывают социологические исследования", – заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Напомним, что Совет министров Евросоюза 11 мая одобрил решение предоставить украинцам право на безвизовый въезд в страны – участницы ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода. Соглашение должно быть подписано 17 мая. Через 20 дней после его опубликования в "Вестнике ЕС" жители Украины смогут воспользоваться своим правом. Однако европейские государства могут приостановить безвизовый режим в случае возникновения проблем с миграцией и безопасностью.