Порошенко опозорился с обещаниями по визам

Эксперты уличили во лжи президента Украины Петра Порошенко в вопросе, касающемся безвизового режима. Глава государства пообещал своим гражданам, что после договора с Евросоюзом они смогут свободно въезжать в страны Азии и Латинской Америки. Однако эти слова не соответствуют действительности.

Как выяснили журналисты украинского издания "Европейская правда", между ЕС и странами Азии и Латинской Америки действительно существует соглашение о взаимной отмене виз. Однако этот документ не распространяется на посторонние государства – такие, как Украина.

Иными словами, если Брюссель отменит визы для Киева, это вовсе не значит, что украинцам будет разрешен свободный въезд в страны, находящиеся за пределами европейского континента. Однако Петр Порошенко в очередной раз показал свою некомпетентность, пообещав своим гражданам возможность путешествовать без виз в 35 государств Азии и Латинской Америки.

Кроме того, журналисты заявили и о другой ложной информации, которую распространил президент. Их внимание привлекло высказывание Порошенко о том, что после введения безвизового режима между Киевом и ЕС откроются "четыре свободы".

"Поскольку по общепринятой терминологии "четвертой свободой" называют движение рабочей силы; переговоры о его открытии между Украиной и ЕС даже не ведутся", – поясняет издание. Напомним, 11 мая совет министров ЕС одобрил предоставление Украине права на безвизовый въезд на территорию государств-членов организации на срок не более 90 суток в течение полугода.