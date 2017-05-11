Чем Марина Порошенко ублажает мужа

Первая леди Украины дала откровенное интервью о жизни своей семьи. По словам Марины Порошенко, ее муж предпочитает простую еду и воспитывает детей в атмосфере демократии.

Как призналась первая леди в интервью "5 каналу", любимое блюдо главы государства – это домашние котлеты с гречневой кашей. А сама Марина Порошенко оказалась верна семейному бизнесу и из всех сладостей предпочитает конфеты Roshen.

Также супруга президента рассказала о том, что в их семье царит демократия и детям разрешается свободно высказывать свое мнение. При этом, первая леди подчеркнула, что является довольно строгой матерью и не разрешает отпрыскам бездельничать.

Марина Порошенко была очень растрогана, увидев видео, на котором украинский лидер признался ей в любви. "Мы 33 года вместе, и каждое утро я благодарю Бога за то, что он послал мне такую ​​любимую жену", – откровенно заявил президент.

Также Марина Порошенко поделилась своими смелыми планами. По ее словам, она намерена создать институт первой леди. "Я хочу, чтобы им гордились люди, и он объединял людей, и когда они говорили: "У нас классная первая леди" – это было независимо от фамилии", – пояснила она.

В прошлом году в прессе появились новые, неизвестные подробности о детстве и юности Петра Порошенко. В частности, анонимный источник сообщил, что в семье супруга президента играет роль его второй мамы. Марина Порошенко постоянно заботится о муже, помогает выходить из частых депрессий, решает проблемы со здоровьем.