Улюкаев о здоровье: Не дождутся!
Сотрудник телеканала РЕН-ТВ подкараулил Улюкаева во время пробежки. Бывший премьер-министр сказал, что чувствует себя отлично.
"Не дождутся!" – так экс-чиновник прокомментировал слухи о своем здоровье. Что-либо еще рассказывать журналисту политик наотрез отказался.
Напомним, Алексей Улюкаев был задержан правоохранителями в ноябре 2016 года. Следователи предполагают, что министр вымогал взятку у представителя компании "Роснефть".
Позже чиновник был снят с должности и отправлен под домашний арест. Как писали Dni.Ru, Улюкаев пытался обжаловать это решение, но вышестоящая инстанция оставила его в силе.
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