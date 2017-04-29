Улюкаев о здоровье: Не дождутся!

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев прокомментировал слухи о своем здоровье во время пробежки. Экс-чиновник дал остроумный ответ на вопрос журналиста.

Сотрудник телеканала РЕН-ТВ подкараулил Улюкаева во время пробежки. Бывший премьер-министр сказал, что чувствует себя отлично.

"Не дождутся!" – так экс-чиновник прокомментировал слухи о своем здоровье. Что-либо еще рассказывать журналисту политик наотрез отказался.



Напомним, Алексей Улюкаев был задержан правоохранителями в ноябре 2016 года. Следователи предполагают, что министр вымогал взятку у представителя компании "Роснефть".

Позже чиновник был снят с должности и отправлен под домашний арест. Как писали Dni.Ru, Улюкаев пытался обжаловать это решение, но вышестоящая инстанция оставила его в силе.