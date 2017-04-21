В Думу внесены новые поправки об отзыве гражданства

На рассмотрение депутатов нижней палаты парламента внесена обновленная версия законопроекта об отзыве гражданства у осужденных по статьям, связанных с терроризмом. Ожидается, что в первом чтении поправки будут рассматриваться парламентариями в середине мая.

Новая, доработанная версия законопроекта об отзыве гражданства у осужденных террористов внесена на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Ирина Яровая, глава профильного комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и лидеры всех четырех думских фракций.



"Закон уже внесен. В середине мая будет рассматриваться в первом чтении", – сказал Крашенинников. Как пояснил ранее Вячеслав Володин, опасения насчет неконституционности законопроекта об отзыве гражданства у осужденных за терроризм в обновленной редакции проработаны и сняты.

"Исходим как раз из того, что речь идет о внесении поправок в закон, где предполагается отмена решения о предоставлении гражданства, а не лишение самого гражданства", – цитирует спикера Госдумы ТАСС. Володин пояснил, суть нового законопроекта: "Это, действительно, норма конституционная, и наше предложение будет касаться лишь тех, в отношении кого принималось именно решение о предоставлении гражданства".





Председатель нижней палаты уточнил, что речь идет, как правило, о тех, кто имели гражданство других стран, а им именно решением было предоставлено гражданство России. "Отмена этого решения будет предметом как раз тех поправок, которые мы вносим", – сказал он.

Напомним, первая версия инициативы об отзыве гражданства у осужденных по статьям о терроризме была внесена в Госдуму 18 апреля. Однако затем документ был отозван для доработки авторами, которыми выступили руководители думских фракций.

