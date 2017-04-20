Парламенты России и Китая будут совместно бороться с коррупцией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией китайского парламента отметил тесное взаимодействие законодательных органов двух государств. По его словам, сотрудничество между двумя сторонами постоянно развивается.

"Наверное, здесь меня поддержат мои коллеги, нет ни с одним парламентом мира таких активных отношений", – сказал Вячеслав Володин на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном. Спикер Госдумы отметил важность деятельности межпарламентской комиссии, подчеркнув при этом, что налажено постоянное взаимодействие законодателей двух стран по линии межпартийных, межрегиональных контактов.

Также председатель нижней палаты российского парламента отметил работу профильных комитетов каждый по своему направлению. "В группу дружбы входят 98 депутатов Государственной думы, практически каждый четвертый депутат Государственной думы", – добавил Володин.





Кроме того, спикер Госдумы отметил, что китайским и российским парламентариям было бы полезно обмениваться опытом борьбы с коррупцией. "Опыт наших стран было бы правильно проанализировать и, возможно, обменявшись этим опытом, мы возьмем что-то из него полезное для того, чтобы использовать уже через законодательные решения", – сказал Володин.

В свою очередь, руководитель китайской делегации подчеркнул, что Пекин заинтересован в боле тесном сотрудничестве с Москвой в "новых условиях".

