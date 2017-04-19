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Политика

Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций

Вячеслав Володин и Дмитрий Медведев. Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Россияне голосуют за стабильность и развитие. Эта тенденция не изменится и во время избирательной кампании к выборам президента в 2018 году, уверен Дмитрий Медведев. Премьер-министр России выступил в Госдуме с ежегодным отчетом.
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Конкуренция на президентских выборах будет серьезная. Но политическая борьба в современной России никогда не превращалась в войну, не будет этого и сейчас, убежден российский премьер.

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"Мы с вами прекрасно понимаем, что сейчас у нас трудностей хватает – и, если мы будем тратить силы еще и на популизм, на спекуляции, на пустые конфликты, от этого выиграют только те, кого вряд ли заботит, как будет жить Россия, те, кто хотят изолировать и ослабить нашу страну", – сказал глава правительства.

Медведев подчеркнул, что разногласия между представителями разных партий касаются лишь методов достижения главной цели. Сама же цель общая – развивать страну, чтобы обеспечить людям благополучную жизнь.

Это благополучие зависит в немалой мере и от слаженности работы правительства и парламента. В связи с этим глава кабмина попросил депутатов Госдумы активнее работать над важными законопроектами. Он напомнил, что за 2016 год парламент рассмотрел и принял 284 правительственных закона.

"Новый состав парламента после выборов сразу включился в работу. За осеннюю сессию был одобрен 91 законопроект правительства. И сейчас на разных стадиях рассмотрения депутатами находится еще свыше 270… Прошу депутатов активнее заниматься этими и другими важными законопроектами. От того, насколько слаженно мы с вами работаем, действительно зависит во многом, как живут граждане нашей страны", – отметил Медведев. И подчеркнул, что итоги 2016 года – это общий результат правительства и Госдумы.

Дмитрий Медведев. Фото: Фото: Борис Тумаков/пресс-служба фракции

Российские власти продолжают поддерживать рынок труда. Уровень безработицы в 2016 году составил 5,5%, сообщил парламентариям Дмитрий Медведев (против 5,6% в 2015-м – Прим. ред.). "Ситуация с безработицей сейчас не такая острая, какой она была еще два года назад. Число безработных, которые стояли на учете в службе занятости, было меньше в прошлом году, чем количество предлагаемых вакансий", – сказал глава правительства. По словам Медведева, кабмин рассчитывает, что в текущем году этот показатель опустится ниже 5%, достигнув среднемирового уровня.

Что касается привлечения в страну капиталов, то и здесь дела обстоят неплохо. Премьер заявил, что Россия уже к концу года может вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом.

"Два крупнейших рейтинговых агентства "большой тройки" (Moody`s и Fitch) за последние полгода изменили прогнозы для экономики России с "негативного" на "стабильный". А еще одно – S&P – подняло его до "позитивного". И уже к концу года Россия может вновь вернуться в категорию стран с инвестиционным рейтингом. А это значит – дополнительные возможности для притока финансов и других задач", – сказал Медведев.

По данным главы правительства, страна последовательно продвигается в рейтинге Всемирного банка Doing Business, который оценивает качество делового климата. За последние пять лет Россия поднялась на 80 позиций, занимая сегодня 43-ю строчку – и уже второй год подряд опережает партнеров по БРИКС.

Фото: GLOBAL LOOK press/Cold River Productions

"Это для нас очень важно – потому что это наши друзья, но в то же время это экономики, которые развиваются по сходным законам. Надеемся, что бизнесу становится от этого легче работать. Экономика становится более эффективной. Есть успехи и в области рейтингов по здравоохранению, по образованию, там тоже есть движение вперед. Прогресс, пусть и небольшой, есть в каждой из отраслей, критически важной для развития страны", – отметил Медведев.

Демографическую ситуацию в России удалось выправить с помощью мер поддержки российских семей – в частности, материнского капитала. В то же время, надо не только развивать существующие инструменты, но и искать новые – чтобы не допустить негативного развития ситуации, подчеркнул премьер.

Дмитрий Медведев напомнил, что в детородный возраст входит поколение родившихся на рубеже 90-х годов – не столь многочисленное по сравнению с предыдущими. Так что страну ожидают не самые благоприятные тенденции в демографии. "Но мы доказали, что любые, даже самые негативные тренды и тенденции можно переломить. Для этого нужно продолжать поддержку семей, используя не только те меры, которые себя зарекомендовали, но и принимая новые", – сказал глава кабмина.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Важным достижением Медведев считает и сокращение количества сирот в России. В 2012 году детей, оставшихся без опеки родителей, в стране было 120 тысяч. А в 2016 году – менее 60 тысяч. Удалось добиться снижения материнской и младенческой смертности. Кроме того, Россия, по данным ВОЗ, вошла в десятку государств, которые в последние годы добились наибольшего прогресса в борьбе с болезнями сердца и легких и диабетом.

Льготное кредитование для бизнеса способствовало росту числа малых и средних предприятий.  По данным Медведева, только с августа 2016 года по март 2017 года их количество выросло на 8,2%. "Иными словами, объем малого бизнеса не сжимается, а растет. За последние годы увеличился вклад малого и среднего бизнеса в ВВП почти до 20%", – сообщил премьер.

Продолжается работа по упрощению бухгалтерской и налоговой отчетности для предпринимателей. "Мы и дальше будем стараться упрощать эти требования для малого бизнеса", – пообещал премьер-министр. Медведев напомнил, что в прошлом году правительство планомерно снижало нагрузку на бизнес: администрирование социальных взносов было передано в руки налоговиков. Кроме того, был принят трехлетний мораторий на плановые проверки малого бизнеса, смягчены некоторые нормы законодательства о контрольно-надзорной деятельности и Уголовного кодекса.

Фото: GLOBAL LOOK press/Petr Chernov

Также премьер-министр напомнил о доработке упрощенного порядка возмещения НДС для крупнейших налогоплательщиков, о продлении действия единого налога на вмененный доход – "самого простого и востребованного налогового режима". Кроме того, были подняты пороги применения упрощенной системы налогообложения. Медведев подчеркнул, что все эти привели к повышению собираемости налогов.

Председатель правительства напомнил депутатам Госдумы, что в 2016 году минимальный размер оплаты труда поднимался дважды, достигнув 7 тысяч 500 рублей. С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7 тысяч 800 рублей. Премьер пообещал, что в ближайшие годы этот показатель сравняется с уровнем прожиточного минимума. Медведев убежден, что для этого есть все возможности – как и для повышения зарплат работникам сфер образования, здравоохранения и культуры.

Дмитрий Медведев обратил внимание парламентариев, что это, пусть и небольшое, движение вперед, зафиксировано в условиях кризиса. Это значит, что Россия научилась использовать зарубежное санкционное давление себе на пользу. "Мы научились использовать ситуацию, когда вступили в борьбу за лидерство на внутреннем и внешнем рынке", – пояснил премьер. Прогресс видят даже те, кого трудно заподозрить в симпатиях к нашей стране, заключил Медведев.

Автор: Федор Лопырев19 апреля 2017, 14:34

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