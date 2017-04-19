"ЕР" хочет открытых финансовых отношений регионов с центром
Речь о взаимодействии депутатов с правительством зашла ближе
к концу отчета Дмитрия Медведева перед Госдумой. Этот вопрос поднял глава
думской фракции "Единой России" Владимир Васильев во время
выступления от партии. Парламентарий напомнил, что на прошлой неделе в первом
чтении был принят законопроект, позволяющий жильцам при оплате общедомовых нужд
переходить от нормативов к показаниям общедомовых счетчиков. В данном случае,
по словам законодателя, была исправлена ошибка восьмимесячной давности, которая
в итоге привела к резкому завышению стоимости услуг ЖКХ.
"Примеры подобных ошибок, к сожалению, не единичны. И виной тому ведомственный лоббизм, – подчеркнул Васильев. – Это ситуация, когда те или иные министерства вместо того, чтобы выносить свои законопроекты на обсуждение правительства, на общественное обсуждение, пытаются в обход добиться их принятия через отдельных депутатов, кстати, депутатов различных фракций".
"С ведомственным лоббизмом и нам, и правительству вместе нужно бороться самым жестким образом!"
Комментируя заявление депутата, премьер подчеркнул недопустимость подобного явления и призвал истребить его. А то, что случаи внесения законодательных инициатив возможны, Дмитрий Медведев назвал "безобразием". "И я коллегам по правительству, что называется, и по левую, и по правую руку сидящим (на балконах зала заседаний Госдумы – Прим. ред.) тоже об этом говорил: существует только консолидированная позиция правительства! Ведомственный лоббизм недопустим, он подлежит истреблению", – сказал премьер.
Владимир Васильев также обратил внимание главы правительства на финансовые проблемы регионов. И далеко не последнюю роль в увеличении экономической нагрузки на субъекты Федерации играют условия взаимодействия регионов с Минфином, которые депутат назвал "кабальными". Одним из путей решения этого вопроса глава думской фракции "ЕР" назвал повышение открытости межбюджетных отношений регионов и федерального центра.
"Мы считаем, что все вопросы, связанные с финансированием регионов в рамках межбюджетных отношений, должны решаться не на трехсторонней комиссии и не ведомственными актами, а приниматься в этом зале, обсуждаться в Совете Федерации и утверждаться президентом в федеральном законе о бюджете", – сказал Владимир Васильев. Таким образом, участие в обсуждении смогут принимать не только узкий круг членов трехсторонней комиссии, но и депутаты, представляющие регионы.
"Такое решение будет серьезным шагом на пути создания открытого, понятного и для федерального центра, и для регионов бюджета. И со своей стороны готовы ради этого работать хоть до ночи!"
Изменение формата принятия решений в рамках межбюджетных
отношений позволит ускорить получение информации регионами об финансировании. И
они будут владеть данными "не в марте-апреле текущего бюджетного года, как
это происходит сейчас, а в ноябре предшествующего", заявил парламентарий.
Подводя итоги отчета Дмитрия Медведева о деятельности правительства за 2016 год, спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил главу кабмина "за подробный разговор, ответы на вопросы". Он также выразил признательность думским "фракциям, которые подготовились к этому", призвав коллег к дальнейшей совместной плодотворной работе.
"Будем исходить из того, что мы должны вместе работать с исполнительной властью на благо нашей страны под руководством президента".
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