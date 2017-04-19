Медведев припомнил слова Черчилля о налогах

Выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год, премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил об увеличении собираемости налогов. "Еще Черчилль когда-то говорил, что популярны только расходы, а сбор денег для их обеспечения никогда популярным быть не может", – цитирует главу кабмина "Газета.ru".
Рост данного показателя является важным индикатором состояния экономики. "В первом квартале этого года налоговые поступления выросли почти на треть по сравнению с первым кварталом прошлого года", – подчеркнул Медведев.
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