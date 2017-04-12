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Политика

Госдума одобрила перенос выборов президента с 11 на 18 марта

Фото: Oleg Nikishin/Gettyimages.ru
Выборы президента России могут пройти 18 марта 2018 года. Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, который позволяет перенести дату голосования на неделю вперед, а также предполагает отмену открепительных удостоверений.
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По закону выборы главы государства проходят во второе воскресенье марта. Согласно утвержденным сегодня поправкам, если второе воскресенье является совмещенным, послепраздничным или рабочим днем в связи с переносом праздников, то день голосования переносится на третье воскресенье месяца.

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В 2018 году  второе воскресенье марта – 11 число, а согласно предложению Минтруда о переносе выходных дней, 11 марта как раз будет четвертым по счету выходным – 8,9,10,11. Таким образом, выборы президента можно перенести на следующее воскресенье месяца – 18 марта.

Законопроект внесли в Думу председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков. Они считают, что новые правила позволят повысить прозрачность выборов всех уровней, упростить подход к назначению наблюдателей, а также улучшить доступность избирательных участков.

В числе прочего законопроект предполагает отмену открепительных удостоверений на президентских выборах. Подразумевается, что граждане, которые в день голосования находятся не по месту регистрации, смогут подать заявление о включении в списки по месту пребывания.

Процедуру подачи обращения определит ЦИК, а информация будет передаваться в избирательную комиссию по месту постоянной регистрации избирателя, которая исключит человека из своего списка.

Кроме того, предлагается создать единую базу данных всех поданных заявлений, чтобы исключить вероятность подачи одним избирателем нескольких обращений. Поправки также предусматривают ужесточение ответственности за нарушения избирательных процедур. Например, за неоднократное голосование одного и того же лица, а также за организацию подобных махинаций предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nadir Muratov

Увеличиваются и штрафы за незаконную выдачу бюллетеня для предоставления возможности проголосовать вместо избирателя, за выдачу и получение заполненного бланка – до 30 тысяч рублей.

Законопроект также упрощает процедуру назначения наблюдателей на избирательные участки: участники выборов смогут не направлять списки наблюдателей в избиркомы. Кроме того, наблюдатели получат возможность находиться на нескольких участках, а не на одном.

Авторы законопроекта также предлагают закрепить право проведения видеонаблюдения и трансляции с участков. При этом перечень организаций, которые смогут этим заниматься, будет расширен – кроме традиционных СМИ, в него войдут интернет-издания.

Кроме того, наблюдатели смогут производить в помещении для голосования фото– и видеосъемку. Для этого они должны будут уведомить об этом председателя или секретаря участковой комиссии.

Фото: wikipedia.org

Поправки также исключают из закона пятилетний срок образования избирательных участков и устанавливают возможность пересмотра перечня и границ таких объектов. Организаторы выборов смогут уменьшать максимальную численность избирателей на конкретном участке с трех до полутора тысяч человек.

Авторы законопроекта считают, что подобные меры позволят сформировать большее количество избирательных участков, что повысит их доступность для россиян. Кроме того, это должно снизить нагрузку на членов участковых избирательных комиссий.

Автор: Федор Лопырев12 апреля 2017, 19:25

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