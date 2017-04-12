Путин дал агрессору Трампу шанс исправиться

Недавняя ракетная атака Соединенных Штатов на сирийский аэродром Шайрат оставила после себя множество вопросов и полную неопределенность относительно истинных целей и намерений внешней политики Вашингтона при президенте Дональде Трампе. Реально ли прямое столкновение вооруженных сил США и России, и остается ли возможность для достижения договоренностей между двумя странами?

Атака вооруженных сил США стала неожиданностью для всего мирового сообщества, значительно увеличив и без того высокий градус напряжения вокруг Сирии. В своем обращении американский лидер Дональд Трамп заявил, что нападение на арабскую республику было "жизненно важным для национальной безопасности Соединенных Штатов". Также он добавил, что изменил свое отношение к президенту Сирии Башару Асаду.

При этом никаких доказательств того, что сирийские войска применяли против боевиков в провинции Идлиб химическое оружие Вашингтоном ни до удара, ни после него предоставлено не было. Ситуация отсылает нас к известной сцене 2003 года, когда бывший госсекретарь США Колин Пауэлл на заседании Совбеза ООН незадолго до вторжения американских войск в Ирак тряс пробиркой с неизвестным содержимым белого цвета, пытаясь убедить всех собиравшихся, что находящееся в емкости вещество – это не что иное, как оружие массового уничтожения, которым обладает Саддам Хусейн.





Что было потом, всем известно. Вероломное вторжение в суверенную страну под надуманным предлогом, ее разрушение, воцарение полного хаоса и разгул терроризма. В том числе одним из последствий интервенции США в Ирак стало появление так называемого Исламского государства (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), отряды которого пополнились бывшими офицерами армии Саддама Хусейна, которых оккупационный режим вашингтонских "освободителей" бесцеремонно выбросил на обочину жизни.

События вокруг Сирии показывают, что за прошедшие 14 лет внешняя политика США так и осталась прежней. Менялись президенты и администрации, но американское государство продолжает себя вести как взбесившийся "мировой полицейский", окончательно утративший всякие нормы морали и хотя бы элементарного приличия из-за осознания собственной безнаказанности. Все те же бездоказательные обвинения, все те же агрессивные речевки и бряцание оружием. А события 7 апреля, кажется, окончательно убедили многих, что пришедший в Белый дом под лозунгами отказа от старых локальных конфликтов Дональд Трамп вполне способен начать одну большую глобальную войну.

Естественно, Россия не собирается стоять в стороне и наблюдать за безрассудными действиями Белого дома, затрагивающими ее национальные интересы. Тем не менее, отмечает военный обозреватель, член Изборского клуба Владислав Шурыгин, несмотря на всю напряженность ситуации, вероятность военного столкновения между Россией и США минимальна. "Ни одна из сторон к этому не стремится, ни одна не имеет достаточной группировки для такого, чтобы начать такое противостояние", – отметил эксперт в комментарии для Dni.Ru.

Тем не менее, считает аналитик, есть вероятность военных инцидентов в воздухе. "Особенно учитывая то, как американская сторона ведется на провокации. Но реальных предпосылок для эскалации я сейчас все-таки не вижу", – сказал Шурыгин. Вместе с тем он считает, что американцы в Сирии не стремятся к реальной эскалации. "Скорее вашингтонская администрация склонна к неким демонстративным действиям, потому как военный результат от того же удара по Шайрату околонулевой, но есть определенный психологический эффект для внутреннего потребления в самих США", – резюмировал военный публицист.





С этой точкой зрения согласен американист Виктор Олевич, который полагает, что целью атаки на Сирию было сплочение вокруг Трампа той части американской элиты, которая последние несколько месяцев яростно обвиняла его в связях с Россией. "Теперь мы видим, что как представители Республиканской партии, которые в резких тонах критиковали Трампа, так и представители Демократической партии, в том числе и бывший соперник Хиллари Клинтон, поддержали эти удары. Таким образом Трамп обеспечил себе как минимум их временную поддержку в сочетании с ростом рейтинга", – сказал эксперт. Вместе с тем он подчеркнул, что если американский лидер не пойдет дальше, часть истеблишмента вновь может встать к нему в оппозицию. "Поэтому давление на Трампа будет только усиливаться, чтобы расположить его к продолжению активных военных действий против Сирии. И этот вариант имеет очень высокую вероятность", – резюмировал аналитик.

Действительно, один из самых главных вопросов сейчас – последуют ли новые бомбардировки? Здесь все во многом зависит от внутриполитических раскладов в самих США, уверен член Академии геополитических проблем Константин Сивков. По его словам, удар по Сирии говорит о том, что в Вашингтоне в лице Трампа победило экстремистское крыло американской элиты, ориентированное на решение международных проблем методами Джорджа Буша-младшего. "Развалив Транстихоокеанское партнерство, ослабив НАТО, объявив врагом КНР и тем самым существенно ухудшив геополитическую конфигурацию для США, глава Белого дома вступает в прямую военную конфронтацию и с Россией, укрепляя российско-китайские отношения, в особенности военно-стратегические", – сказал аналитик.





Несмотря на это, отмечает директор Центра политологических исследований Павел Салин, "окно возможностей" для достижения договоренностей между Москвой и Вашингтоном еще не закрыто. "Здесь во многом все зависит от позиции российского руководства, от его реакции на произошедшее. Вспомните уничтожение Турцией российского бомбардировщика в ноябре 2015 года, тогда это было воспринято весьма болезненно. Однако отношения начали восстанавливаться менее чем через год", – отметил аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.

Вместе с тем политолог напомнил, что практически сразу после удара по Шайрату Россия приостановила действие совместного с американцами Меморандума о безопасности полетов в Сирии. "Это говорит о том, что Москва намерена чутко реагировать на подобные агрессивные акции", – подчеркнул эксперт, отметив при этом, что они, совершенно очевидно, противоречат нашим интересам. "Но в то же время точка невозврата во взаимоотношениях двух стран пока не пройдена. Все будет зависеть от того, как дальше поведут себя американцы, будут ли ими предприниматься какие-либо действия по развитию авиаударов по Сирии", – уверен он.

По его словам, американский лидер – это популист нового типа, который в отличие от политиков старого типа будет менять свою позицию гораздо более динамично. "Поэтому еще в конце марта представители главы американского государства заявляли, что в их цели не входит свержение Асада, прошла неделя, и теперь позиция прямо противоположная. Пора привыкать к тому, что Трамп будет менять свою точку зрения чуть ли не каждую неделю", – считает аналитик.

Таким образом, сбываются прогнозы тех, кто в ноябре прошлого года не спешил радоваться победе Трампа на президентских выборах, рассудительно полагая, что если политика Хиллари Клинтон заранее предсказуемая, то кандидат от республиканцев – это кот в мешке, от которого можно ожидать чего угодно. В действительности ли Трамп изменил свою точку зрения по ситуации в Сирии и сотрудничеству с Россией или нет – неизвестно. Скорее всего, какие-то окончательные выводы можно будет делать лишь после встречи главы Белого дома с президентом России Владимиром Путиным, которая, предположительно, может состояться через пару месяцев. Пока же все действия нынешней американской администрации похожи лишь на традиционную игру мускулами, которую Вашингтон всякий раз демонстрирует перед началом важных переговоров.





В пользу этого говорит подчеркнуто жесткая позиция, которую обозначили американцы перед переговорами госсекретаря США Рекса Тиллерсона с российским руководством. Руководитель американского внешнеполитического ведомства уже успел заявить о том, что Москве придется выбирать между поддержкой сирийского лидера Башара Асада и "стратегическим партнерством" с Вашингтоном. При этом многие уже успели окрестить месседж Тиллерсона как якобы ультиматум в сторону Москвы. Тем не менее за последние годы подобных заявлений с американской стороны мы видели уже предостаточно, и стиль риторики наших вашингтонских партнеров выучили уже достаточно хорошо, чтобы не поддаваться на очередную словесную атаку.



Еще более нелепо выглядят вчерашние тирады официального представителя Белого дома Шона Спайсера, который заявил, что Россия может оказаться изолированной в том случае, если не откажется от поддержки Асада. "Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована", – сказал он.

Подождите, а как же "изоляция России" времен Обамы? Куда она подевалась? Ведь бывший президент США постоянно с гордостью говорил о том, что Вашингтону удалось устранить Москву от большой международной политики и "разорвать в клочья" российскую экономику. А теперь, оказывается, что-то пошло не так. Видимо, "недоизолировались". Бывает.

Ну что же, берем попкорн и наблюдаем за вторым актом трагикомической пьесы в исполнении Запада под названием "международная изоляция России".

А если серьезно, то тем, кто сидит в просторных вашингтонских кабинетах, так и хочется сказать: смените пластинку, ребята. Ну или, как сказал Владимир Путин, "скучно, девочки!". С Россией бесполезно разговаривать языком санкций, изоляций и прочих модных в нынешнем западном политическом истеблишменте словечек. И если интеллектуальный уровень современной американской элиты действительно соответствует тем высоким должностям, которые занимают ее представители, то пора бы, наконец, менять подходы в отношениях с Москвой, а не пытаться и дальше играть в уже никому не интересную игру "грозное топанье ногами".

Международная обстановка за последние годы претерпела серьезные изменения, и гегемония Соединенных Штатов уже не является такой неоспоримой, какой она была еще 15 лет назад. И чем быстрее в Вашингтоне это осознают, тем скорее разрешится ситуация в Сирии и других горячих точках планеты.

