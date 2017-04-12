В Минобороны разоблачили бахвалящийся Пентагон

После обстрела авиабазы "Шайрат" сирийских правительственных войск Пентагон отчитался об уничтожении 20% ВВС страны и отметил высокую эффективность своих действий. В Минобороны России подчеркнули, что эти показатели предназначались для широкой американской публики, а не для профессионалов. Их опровергает характер удара: ракеты били по крупным хозяйственным постройкам, а самолеты в защищенных ангарах в основном не пострадали.

"Если бы 59 крылатых ракет "Томагавк" были не запущены за сотни верст, а кучей сброшены над "Шайратом" с воздушных шаров, эффективность такого удара была бы равной и по стоимости (более 100 миллионов долларов), и по меткости попаданий", – цитирует РИА ФАН официального представителя российского военного ведомства генерал-майора Игоря Конашенкова.

Цели американских военных тоже кажутся сомнительными. "Единственным логичным объяснением стратегического замысла Пентагона может быть только ослабление боевого потенциала сирийской армии, уверенно побеждающей террористов "ИГИЛ" и "Ан-Нусры" (обе группировки запрещены в России решением Верховного суда. – Прим. ред.) в южной части Сирии", – пояснил Конашенков. Однако и с этой задачей Пентагон не справился: после налета США освобождение республики от боевиков продолжилось.