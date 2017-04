Агрессор Трамп рисуется перед Путиным

По ее словам, нанесением ракетного удара по Сирии глава Белого дома хотел также оказать влияние на китайского председателя Си Цзиньпина, с которым встречался в день атаки. "Но впечатление нужно производить не подобными ракетными вылазками, даже если перед этим предупредить", – подчеркнула Ковитиди на пресс-конференции НСН.

В свою очередь политолог-американист Виктор Олевич отметил, что решение об атаке было принято Трампом совместно с членами его администрации со вполне определенной целью. По мнению эксперта, на такую акцию американский лидер пошел для того, чтобы сплотить вокруг себя ту часть американского истеблишмента, которая последнее время обвиняла его в "мягкотелости" и связях с Россией. "Трамп обеспечил себе как минимум их временную поддержку в сочетании с ростом рейтинга", – отметил аналитик в эфире на радио Sputnik.

Тем не менее, считает Олевич, оппоненты главы Белого дома будут и дальше усиливать давление на него. "Теперь представители обеих партий требуют "продолжения банкета". И если Трамп не пойдет дальше, то можно ожидать возвращения этих деятелей в оппозицию. Поэтому давление на Трампа будет только усиливаться, чтобы расположить его к продолжению активных военных действий против Сирии. И этот вариант имеет очень высокую вероятность", – резюмировал политолог.

Ранее британская газета The Independent заявила, что на решение главы Белого дома нанести ракетный удар непосредственное влияние оказала его дочь Иванка Трамп. Как отмечает издание, она была "буквально потрясена", когда увидела фотографии с места химатаки в провинции Идлиб. Именно поэтому Иванка в разговоре с отцом выступила за нанесение мощного удара по Вооруженным силам Сирии.

Вероятно, доказательством тому можно считать недавнее сообщение дочери президента США. "Время, в котором мы живем, требует трудных решений. Я горда своим отцом за его отказ принимать эти ужасные преступления против человечества", – написала она на своей странице в Twitter, комментируя удар по арабской республике.

The times we are living in call for difficult decisions - Proud of my father for refusing to accept these horrendous crimes against humanity https://t.co/yV0oJuC9dE