Путин о действиях Трампа: Скучно, девочки

Президент России прокомментировал действия США в Сирии и нанесение ракетного удара по территории арабской республики. Глава государства в своей оценке использовал известную цитату из Ильфа и Петрова.

По словам Путина, происходящее вокруг Сирии сильно напоминает события 2003 года, когда представители США в Совете Безопасности ООН показывали химическое оружие, которым якобы обладает иракский режим Саддама Хусейна. После этого в Ираке началась военная кампания, а закончилась она разрушением страны, ростом террористической угрозы и появлением ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.) на международной сцене", – сказал он.

Он отметил, что то же самое происходит и сейчас. "Опять партнеры кивают им. Я вспоминаю в связи с этим наших замечательных писателей. Хочется сказать: скучно, девочки! Мы все это уже видели, наблюдали", – добавил глава российского государства по итогам встречи с президентом Италии Серджо Матареллой.

Кроме того, Владимир Путин заявил о том, что провокации с применением химического оружия могут повториться. "У нас есть информация из надежных источников, что подобные провокации готовятся и в других регионах Сирии, в том числе в южных пригородах Дамаска, где собираются опять подбросить какое-то вещество и обвинить в его применении сирийские официальные власти", – подчеркнул президент России.





Напомним, что обстановка в Сирии обострилась 7 апреля, когда Пентагон нанес удар по аэродрому Шайрат ракетами "Томагавк". Президент США Дональд Трамп заявил, что якобы оттуда войска Башара Асада провели химическую атаку на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в результате которой погибли около 80 человек и более 200 пострадали.

Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон готовится прибыть в Москву во вторник, 11 апреля, для переговоров с российским руководством. Основной темой встречи будет ситуация вокруг Сирии. Впрочем, позиция официального Вашингтона уже известна: глава американского внешнеполитического ведомства фактически выдвинул ультиматум Москве, призвав Кремль выбрать между сотрудничеством с США и поддержкой сирийского лидера Башара Асада.