Сумасшедшая Украина обвинила Россию в семи грехах

Украина представила свою позицию по иску к России на слушаниях в Международном суде ООН. В качестве подкрепления обвинений, которые эксперты уже называют "полусумасшедшими", Киев даже показал ролик с компьютерной графикой, якобы доказывающий вину Москвы.

Глава украинской делегации, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль обвинила Москву в поддержке терроризма, пропаганде, подрывной деятельности, запугивании, политической коррупции, кибератаках и дискриминации крымских татар. Эксперты отметили, что Киев, видимо, решил провести аналогии с семью смертными библейскими грехами.

Зеркаль также утверждала, что Москва нарушила две конвенции – о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Выступая в Гааге, она потребовала ввести так называемые временные меры, обычно заключающиеся в замораживании развития конфликта до вынесения судом в Гааге окончательного решения по спору. Среди мер воздействия, которые предлагает Киев – прекращение денежных переводов. Суд теоретически может вынести такой вердикт в течение четырех недель.

Среди доказательств, которые были представлены украинской стороной, оказался игровой ролик, слепленный на компьютере, в котором показывалось, как Россия перевозит тяжелое вооружение для ополчения. Логистика перевозок была очень странная: сначала российское вооружение якобы проходит через границу с Донецком, из Донецка перевозится в Луганск, после чего уже обратно в Россию.

Юристы полагают, что шансов выиграть дело против России у Киева с таким набором "доказательств" практически нет – уж очень нелепые обвинения выдвигаются на суде в Гааге. Ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов считает, что при этом процесс все равно будет долгим и тяжелым.

"Вообще это было бы смешно, если бы не было так печально. Эти полусумасшедшие заявления и обвинения со стороны Украины имеют под собой не только иронически-саркастическую почву, но и вполне осязаемую репрессивную", – сказал Попов в эфире радио Sputnik.

Российский политолог Денис Денисов полагает, что основная цель, которую преследует украинская власть своим иском – это привлечь внимание международного сообщества. "Как мы видим, со стороны западных партнеров Украине уделяется все меньше и меньше внимания. Они хотят актуализировать темы, которые сошли с политической повестки дня", – сказал эксперт в интервью "Московскому комсомольцу". Денисов назвал все выдвинутые против России обвинения набором политических лозунгов.

Завтра, 7 марта, ответное слово на слушаниях будет предоставлено российской делегации, в которую вошли сотрудники МИДа, Росфинмониторинга и других ведомств. На следующий день Киев подготовит свой ответ, а завершатся слушания 9 марта реакцией Москвы. Но сам процесс может занять гораздо больше времени: средняя продолжительность рассмотрения дела в Международном суде ООН составляет четыре года.