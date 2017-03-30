Путин призвал в армию 142 тысячи человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве 142 тысяч граждан страны на военную службу весной 2017 года, передает РИА ФАН. Осенью 2016 года, согласно указу главы государства, в армию должны были пойти 152 тысяч россиян. В прошлый весенний призыв эта цифра была установлена на отметке 155 тысяч человек.

Отметим, согласно данным, полученным в ходе опроса "Рамблер/новости" большинство россиян считают, что российская армия сможет дать отпор в случае военного нападения. Так, 23% респондентов считают, что российская армия с легкостью разгромит даже сильного противника. Порядка 37% граждан считают, что российская армия сможет дать отпор, но лишь ценой невероятных усилий.

Еще 7% граждан думают, что ВС России смогут справиться исключительно со слабым противником. Порядка 5% граждан считают, что российская армия не сможет отстоять страну в случае военного конфликта. Примечательно, что 28% россиян исключают любое военное нападение на страну.