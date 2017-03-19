Трамп рассказал об отношении к Путину

Президент США Дональд Трамп выполнил просьбу журналистов Fox Nws и описал различных политиков и шоуменов, известных в Америке, двумя словами. Оказался среди их числа и российский лидер Владимир Путин.

Начать рассказывать о своем отношении к президенту России Владимиру Путину главе Белого дома Дональду Трампу пришлось со своеобразной почти ритуальной оговорки о том, что два политика не поддерживают близких контактов. "Я не знаю его", – заметил американский лидер. "Но он точно крепкий орешек", – продолжил он.

"Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", – цитирует РИА Новости Дональда Трампа. Отметим, в оригинале для того, чтобы описать своего российского коллегу президент США использовал идиоматическое выражение tough cookie. Дословно оно переводится как "твердое печение", однако самый верный литературный перевод – "крепкий орешек".

Напомним, Дональд Трамп и раньше высказывался по поводу Владимира Путина и часто противопоставлял его решительные действия на международной арене неуверенным шагам администрации Барака Обамы. Оппоненты американского лидера попытались использовать это против него, обвинив едва ли не в работе на российские спецслужбы.

И похоже США подхватили украинский вирус.

Демократы Трампу:

- Ты агент Путина!

Трамп демократам:

- Да вы сами агенты Путина! — Голос Мордора (@spacelordrock) 8 марта 2017 г.

После этого Трамп сделал несколько выпадов против России, однако разговоры о его связях с Кремлем от этого не исчезли. Ряд экспертов отмечает, что в стране нарастает настоящая истерия, сравнимая по масштабам с временами холодной войны, когда чиновник мог лишиться должности только за ничем не подкрепленные слухи о связях с Россией.