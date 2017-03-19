Трамп рассказал об отношении к Путину
Начать рассказывать о своем отношении к президенту России Владимиру Путину главе Белого дома Дональду Трампу пришлось со своеобразной почти ритуальной оговорки о том, что два политика не поддерживают близких контактов. "Я не знаю его", – заметил американский лидер. "Но он точно крепкий орешек", – продолжил он.
"Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", – цитирует РИА Новости Дональда Трампа. Отметим, в оригинале для того, чтобы описать своего российского коллегу президент США использовал идиоматическое выражение tough cookie. Дословно оно переводится как "твердое печение", однако самый верный литературный перевод – "крепкий орешек".
Напомним, Дональд Трамп и раньше высказывался по поводу Владимира Путина и часто противопоставлял его решительные действия на международной арене неуверенным шагам администрации Барака Обамы. Оппоненты американского лидера попытались использовать это против него, обвинив едва ли не в работе на российские спецслужбы.
И похоже США подхватили украинский вирус.— Голос Мордора (@spacelordrock) 8 марта 2017 г.
Демократы Трампу:
- Ты агент Путина!
Трамп демократам:
- Да вы сами агенты Путина!
После этого Трамп сделал несколько выпадов против России, однако разговоры о его связях с Кремлем от этого не исчезли. Ряд экспертов отмечает, что в стране нарастает настоящая истерия, сравнимая по масштабам с временами холодной войны, когда чиновник мог лишиться должности только за ничем не подкрепленные слухи о связях с Россией.
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