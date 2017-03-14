Единороссы отправятся в регионы

27 марта начнется очередная региональная неделя работы депутатов Госдумы. Секретарь Генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Думы Сергей Неверов на встрече с депутатами своей фракции сказал, что ждет от них активного участия в разъяснительной работе с гражданами о процедуре предварительного голосования.

По словам Неверова, парламентарии должны активно привлекать людей, доносить до них суть, чтобы они пришли и определили своего кандидата, по сути рекламировать предварительное голосование. "Вы имеете сами опыт участия в открытом предварительном голосовании и можете поделиться опытом, можете помочь кому-то принять решение участвовать в процедуре в качестве кандидатов. Так что прошу активно включиться в эту работу", – заявил вице-спикер.

Сам формат работ во время региональной недели - проведение встреч, приемов граждан - позволяет оперативно реагировать на самые насущные проблемы, которые волнуют людей. Так, именно по итогам работы с 27 февраля по 5 марта 2017 года, за счет активного включения в нее региональных отделений, партийным проектом "Школа грамотного потребителя" в пятидесяти одном регионе России был проведен федеральный мониторинг "Изменение платы на общедомовые нужды".

Неверов отметил, что сейчас платежи на эти цели ограничены нормативами. Однако это оказалось невыгодно для тех домовладений, где были установлены общедомовые приборы учета, сверялись показания счетчиков всех жильцов и проведены другие мероприятия по повышению энергоэффективности. Получилось, что плату за общедомовые нужды стали начислять не по приборам учета, а по нормативам.

"По итогам нашей общей работы мы вышли на законопроект, который был внесен 2 марта и поддержан представителями других фракций. Этим документом устанавливается приоритет показаний коллективных приборов учета над региональными нормативами потребляемых энергоресурсов. Потребляешь меньше - значит, платишь меньше", – заключил Неверов.

После окончания региональной недели, 11 апреля единороссы проведут семинар по проектной деятельности. Сейчас на особом контроле у партии находятся проекты, которые предполагают, в том числе, и бюджетную поддержку. Речь идет о ремонте и реконструкции театров и местных домов культуры, благоустройстве дворовых территорий, мест массового отдыха в малых городах, спортивных залов в сельских школах.