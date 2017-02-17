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Политика

Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты.
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В Госдуме вновь подняли тему затягивающихся пленарных заседаний. Вечером в пятницу, после того, как отведенное регламентом палаты время для пленарного заседания уже закончилось, в зале не оказалось большей части фракции "Справедливая Россия". Спикер Вячеслав Володин призвал эсеров поддерживать своих однопартийцев при рассмотрении важных законопроектов.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

После рассмотрения законопроекта, предложенного членом фракции "Справедливая Россия" Галиной Хованской, об установлении порядка формирования региональных программ капитального ремонта и об ответственности за них губернаторов, который не был поддержан думским большинством, Володин обратил внимание на то, что, кроме Хованской, в зале из 23 депутатов-эсеров присутствовало только шесть народных избранников.

"Спасибо, Галина Петровна, вы видите, что зал полон, но единственно почему-то не захотела ваши аргументы выслушать родная фракция", – сказал Володин.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов в свою очередь парировал, что значительная часть эсеров отсутствует в зале, потому что ранее в Думе была достигнута договоренность, что по пятницам Госдума не задерживает пленарные заседания после 18:00, поскольку могут пропасть билеты, купленные депутатами для поездки в свои регионы, от которых они избирались. При этом он заверил спикера, что фракция разберет каждый случай отсутствия депутата на пленарном заседании.


В ответ Володин указал на то, что единороссы, в отличие от эсеров, сидят в зале и слушают своих оппонентов, поскольку считают дискуссию по законопроекту важной.

Полемика по поводу увеличения длительности заседаний Госдумы периодически вспыхивает в нижней палате с конца 2016 года. Но еще тогда секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов посоветовал депутатам, недовольным увеличением длительности пленарного заседания и условиями работы, не мучится, а сдать мандат. "Наши избиратели нам доверили здесь работать, если кому трудно и тяжело – есть же нормальное решение: сдайте мандат, и идите туда, где легко", – заявил парламентарий, а глава Думы поддержал своего коллегу. "Неверов 16 лет в шахте проработал, ему есть, с чем сравнивать", – сказал Вячеслав Володин.


Спикер уже не первый раз говорит о важности принятия законопроектов, направленных на улучшение жизни граждан России и о повышении эффективности работы парламента. По инициативе Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.  

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

Автор: Александр Комаров17 февраля 2017, 20:18

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