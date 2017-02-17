Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов

Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты.

В Госдуме вновь подняли тему затягивающихся пленарных заседаний. Вечером в пятницу, после того, как отведенное регламентом палаты время для пленарного заседания уже закончилось, в зале не оказалось большей части фракции "Справедливая Россия". Спикер Вячеслав Володин призвал эсеров поддерживать своих однопартийцев при рассмотрении важных законопроектов.

После рассмотрения законопроекта, предложенного членом фракции "Справедливая Россия" Галиной Хованской, об установлении порядка формирования региональных программ капитального ремонта и об ответственности за них губернаторов, который не был поддержан думским большинством, Володин обратил внимание на то, что, кроме Хованской, в зале из 23 депутатов-эсеров присутствовало только шесть народных избранников.

"Спасибо, Галина Петровна, вы видите, что зал полон, но единственно почему-то не захотела ваши аргументы выслушать родная фракция", – сказал Володин.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов в свою очередь парировал, что значительная часть эсеров отсутствует в зале, потому что ранее в Думе была достигнута договоренность, что по пятницам Госдума не задерживает пленарные заседания после 18:00, поскольку могут пропасть билеты, купленные депутатами для поездки в свои регионы, от которых они избирались. При этом он заверил спикера, что фракция разберет каждый случай отсутствия депутата на пленарном заседании.

В ответ Володин указал на то, что единороссы, в отличие от эсеров, сидят в зале и слушают своих оппонентов, поскольку считают дискуссию по законопроекту важной.

Полемика по поводу увеличения длительности заседаний Госдумы периодически вспыхивает в нижней палате с конца 2016 года. Но еще тогда секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов посоветовал депутатам, недовольным увеличением длительности пленарного заседания и условиями работы, не мучится, а сдать мандат. "Наши избиратели нам доверили здесь работать, если кому трудно и тяжело – есть же нормальное решение: сдайте мандат, и идите туда, где легко", – заявил парламентарий, а глава Думы поддержал своего коллегу. "Неверов 16 лет в шахте проработал, ему есть, с чем сравнивать", – сказал Вячеслав Володин.

Спикер уже не первый раз говорит о важности принятия законопроектов, направленных на улучшение жизни граждан России и о повышении эффективности работы парламента. По инициативе Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла ряд мер в этом направлении. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.