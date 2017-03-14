Президиум генерального совета "Единой России" принял решение провести 11 апреля семинар по проектной деятельности. Кроме того, на заседании были утверждены руководители общественных советов и координаторов партийных проектов.

Говоря о предстоящем семинаре, депутат Госдумы, заместитель секретаря Генерального совета партии Ольга Баталина подчеркнула, что "Единая Россия" продолжает перезагрузку и развитие проектной работы. "24 федеральных партийных проекта, которые были ранее утверждены, запущены и начали свою деятельность. Были утверждены координаторы партийных проектов, на региональном уровне произошло серьезное кадровое обновление среди тех, кто раньше занимался проектной деятельностью", – сказала Баталина.

Парламентарий добавила, что на особом контроле у партии находятся проекты, которые предполагают, в том числе, и бюджетную поддержку. Речь идет о ремонте и реконструкции театров и местных домов культуры, благоустройстве дворовых территорий, мест массового отдыха в малых городах, спортивных залов в сельских школах. Известно, что проект "Безопасные дороги" возглавил депутат Сергей Бидонько, проект "Локомотивы роста" – заместитель председателя думского комитета по экономической политике и предпринимательству Денис Кравченко.

На семинар 11 апреля единороссы ждут не только представителей региональных отделений партии, но и экспертов и специалистов региональных исполкомов, которые заняты в проектной работе.

Возглавить общественный совет проекта "Здоровое будущее" предложено ректору Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петру Глыбочко, проект "Историческая память" – Сергею Нарышкину, продолжить работу над проектом "Экология России" Сергею Чемезову, проект "Детский спорт" возглавит Вячеслав Фетисов.





Как сообщил вице-спикер Госдумы, секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов, также решено провести 23 марта в Москве семинар для руководителей общественных приемных председателя партии.