Порошенко испугался внимания Трампа к Путину
"Сейчас наша дипломатия активно работает над тем, чтобы эта встреча состоялась как можно быстрее", – прокомментировал чиновник встречу Трампа и Порошенко в интервью украинскому изданию hromadske.ua. При этом соратник украинского лидера заявил, что очень важно, чтобы она состоялась до встречи главы Белого дома и президента России Владимира Путина.
Кроме того, Елисеев заявил, что в рамках подготовки встречи президентов Украины и США Вашингтон посетил глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин. Там он, как ожидается, провед ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и советником Трампа по национальной безопасности Гербертом Макмастером. При этом Елисеев отметил, что на данный момент идет проработка тем для обсуждения между лидерами двух стран.
В начале февраля Петр Порошенко заявил, что их встреча с Дональдом Трампом состоится "в ближайшее время". Между тем в конце прошлого месяца замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о начале подготовки встречи американского лидера и с его российским коллегой.
Что касается даты встречи президентов России и США, то об этом пока нет никакой информации. Тем не менее, некоторое время назад официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп встретятся на саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге в июле этого года. Сам же Путин во время своей недавней пресс-конференции со своим словенским коллегой Барутом Пахором заявил, что встреча глав России и США может произойти в столице Словении Любляне.
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