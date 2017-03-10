Трамп начал брать уроки по общению с Путиным

Президент США Дональд Трамп планирует на следующей неделе встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Помимо прочего, одной из главных тем общения двух лидеров станет ситуация на востоке Украины.

Об этом журналистам рассказали некоторые высокопоставленные сотрудники в администрации главы Белого дома. По их словам, Трамп хотел бы услышать от Меркель ее совета и рекомендации по поводу того, как общаться с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА ФАН.

Как ожидается, встреча американского лидера и немецкого канцлера пройдет в Вашингтоне во вторник, 14 марта. "Они обсудят, какую наиболее полезную роль США могут играть в продолжающемся дипломатическом процессе (в отношении Украины. – Прим.ред.)", – сказал представитель администрации Дональда Трампа.

При этом стоит напомнить, что ранее Соединенные Штаты заявили, что могут присоединиться к работе так называемой "нормандской четверки" в составе Франции, Германии, России и Украины. По мнению ряда экспертов, непосредственное участие США в обсуждении вопросов конфликта в Донбассе является одним из условий урегулирования продолжающегося там уже три года конфликта.

Напомним, ранее немецкий таблоид Bild сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время прошедших в конце января телефонных переговоров Дональда Трампа с Ангелой Меркель и Владимиром Путиным. По мнению издания, общение с российским лидером привлекло гораздо большее внимание команды американского президента.

Так, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли.

Тем контрастнее выглядит фото, запечатлевшее общение главы Белого дома с российским лидером. На нем видно, что рядом с Трампом находятся и Флинн, и Брэннон, и Прибус, а также вице-президент Майк Пэнс и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все они внимательно и сосредоточенно наблюдают за ходом общения двух президентов.



