Толерантная Меркель устроила Трампу взбучку

Канцлер Германии Ангела Меркель набросилась с обвинениями на президента США Дональда Трампа. Причиной стал недавно подписанный главой Белого дома законопроект, направленный на борьбу с нелегальной миграцией и международным терроризмом.

Нормативно-правовой акт вводит ограничения на въезд в США гражданам некоторых государств с преимущественно мусульманским населением. "Такая необходимая и решительная борьба с терроризмом не оправдывает ни в коей мере всеобщее подозрение в отношении людей определенного вероисповедания, в данном случае мусульман, или людей определенного происхождения", – заявила канцлер ФРГ.

Президент США Дональд Трамп 27 января подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ запрещает на 90 дней въезд в Соединенные Штаты гражданам таких стран, как Иран, Ирак, Ливия, Сирия, Сомали и Судан. Кроме того, Вашингтон приостанавливает прием любых беженцев сроком на 120 дней из всех вышеперечисленных государств за исключением Сирии. В отношении граждан последней запрет введен на неопределенный срок.

Dni.Ru ранее писали, что немецкое издание Bild заподозрило администрацию Дональда Трампа в низком интересе к общению с германским канцлером. В доказательство таблоид сравнил фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время недавних телефонных переговоров американского лидера с Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает издание, общение с российским лидером привлекло гораздо большее внимание команды американского президента, что отчетливо видно на представленных снимках.

Как отмечает журналист Bild Симон Шутц, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли. При этом во время общения с российским лидером команда Трампа в полном сборе присутствовала вокруг своего президента.





К тому же, как отмечает издание, разговор с Владимиром Путиным длился почти час, тогда как канцлеру ФРГ Трамп уделил не более 40 минут. Как полагают в Bild, это свидетельствует о том, что новый президент США уделяет приоритетное внимание выстраиванию отношений с российским лидером, а не с главой Германии.

