Особое отношение Трампа к Путину оскорбило немцев

Немецкое издание Bild сравнило фотографии, сделанные пресс-службой Белого дома во время телефонных разговоров президента США Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Как отмечает таблоид, общение с российским лидером привлекло гораздо большее внимание команды американского президента.

По мнению журналиста издания Симона Шутца, президент Трамп и его окружение оказались больше заинтересованы в разговоре с Владимиром Путиным, нежели с Ангелой Меркель. "Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова", – пишет он.

Шутц ссылается на сделанные во время общения Трампа с Путиным и Меркель фотографии. Так, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли.





Тем контрастнее выглядит фото, запечатлевшее общение главы Белого дома с российским лидером. На нем видно, что рядом с Трампом находятся и Флинн, и Брэннон, и Прибус, а также вице-президент Майк Пэнс и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все они внимательно и сосредоточенно наблюдают за ходом общения двух президентов.

При этом издание отмечает, что разговор с Владимиром Путиным длился почти час, тогда как канцлеру ФРГ Трамп уделил не более 40 минут. Как полагают в Bild, это свидетельствует о том, что новый президент США уделяет приоритетное внимание выстраиванию отношений с российским лидером.





Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые телефонные переговоры в субботу, 28 января. Как сообщается, в ходе беседы затрагивались вопросы развития двухсторонних отношений и тема борьбы с международным терроризмом.

