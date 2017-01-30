Особое отношение Трампа к Путину оскорбило немцев

Канцлер Германии пошла в атаку на президента США
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По мнению журналиста издания Симона Шутца, президент Трамп и его окружение оказались больше заинтересованы в разговоре с Владимиром Путиным, нежели с Ангелой Меркель. "Иногда фотографии рассказывают куда больше, чем слова", – пишет он.
Шутц ссылается на сделанные во время общения Трампа с Путиным и Меркель фотографии. Так, во время разговора с канцлером ФРГ рядом с президентом США присутствовал только советник по национальной безопасности Майкл Флинн, тогда как глава аппарата администрации Райнс Прибус и главный советник Стивен Бреннон, кажется, были заняты совсем другими вопросами и интереса к беседе с Меркель не проявляли.
Тем контрастнее выглядит фото, запечатлевшее общение главы Белого дома с российским лидером. На нем видно, что рядом с Трампом находятся и Флинн, и Брэннон, и Прибус, а также вице-президент Майк Пэнс и пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Все они внимательно и сосредоточенно наблюдают за ходом общения двух президентов.
При этом издание отмечает, что разговор с Владимиром Путиным длился почти час, тогда как канцлеру ФРГ Трамп уделил не более 40 минут. Как полагают в Bild, это свидетельствует о том, что новый президент США уделяет приоритетное внимание выстраиванию отношений с российским лидером.
Владимир Путин и Дональд Трамп провели первые телефонные переговоры в субботу, 28 января. Как сообщается, в ходе беседы затрагивались вопросы развития двухсторонних отношений и тема борьбы с международным терроризмом.
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