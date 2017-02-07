Цыденов изменит атмосферу в Бурятии

Назначение Алексея Цыденова исполняющим обязанности главы Бурятии будет иметь положительный эффект. По мнению экспертов, новое руководство изменит социальную атмосферу в республике в лучшую сторону.

Смена руководства Бурятии, конечно, не связана напрямую с предстоящими в 2018 году президентскими выборами в России. В то же время, прагматизм и управленческий опыт нового губернатора может благоприятно сказаться на социальной атмосфере в республике накануне голосования, считает президент фонда "Петербургская политика", политолог Михаил Виноградов.

"Выборы – это один из факторов. Не думаю, что здесь ситуация напрямую обусловлена. Тем более, что решение, отчасти, техническое, поскольку у Вячеслава Наговицына заканчивался срок полномочий. Он то ли не смог, то ли не захотел пройти через прямые выборы. Тем более, что Наговицин в последнюю пару лет столкнулся с серьезным сопротивлением местных элит", – цитирует Виноградова "Интерфакс".

Вместе с тем, назначение Алексея Цыденова исполняющим обязанности главы республики, скорее всего, будет иметь положительный эффект, считает эксперт.

"С президентскими выборами можно связать приход на высший пост в республике технократического персонажа, имеющего опыт работы и на федеральном уровне, и на Дальнем Востоке. Он представляет, как республика выглядит из Москвы. Его приход дает основания ожидать снижения периферийности Бурятии, которая в последние годы фактически не присутствовала в федеральной повестке", – считает политолог.

Изменения, в частности, должны коснуться инфраструктуры туризма у озера Байкал, полагает Виноградов. Эксперт отметил, что активное развитие туризма на бурятском берегу Байкала было почти незамечено. Туристы исходили из стереотипа, что на озеро нужно ехать только через Иркутск.

Если у жителей региона появится ощущение обновления и большей прагматичности в управлении республикой, большей узнаваемости Бурятии, то это, наверно, благоприятно отразится на общем социальном фоне перед президентскими выборами

Что же касается Наговицына, то, по мнению Виноградова, у экс-губернатора остаются перспективы на федеральном уровне. Насколько можно судить, он остался на хорошем счету, и ему обещано федеральное назначение.

Как стало известно 7 февраля, временно исполняющим обязанности главы Бурятии назначен бывший замминистра транспорта России Алексей Цыденов. Указ о его назначении подписал президент Владимир Путин. Ранее глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал в отставку. Об этом он сообщил сам на своей пресс-конференции, где и объяснил причины ухода. Впрочем, он обещал не прощаться с Бурятией и заявил, что еще поработает на благо государства и республики.