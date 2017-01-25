Губернатор Алиханов: Меня можно назвать консерватором

Самый молодой в истории современной России глава региона, руководитель Калининградской области Антон Алиханов считает себя консервативным человеком, ратующим за семейные ценности и здоровый консервативный подход. Врио губернатора рассказал о своем отношении к власти и взаимодействии с правительством и московскими чиновниками.

Калининградская область – регион особенный и дело не только в "оторванности" от основной части России. В прошлом году область успела сменить сразу трех губернаторов и теперь ею (правда, пока с приставкой врио) руководит самый молодой глава во всей стране. Президент назначил 30-летнего Антона Алиханова в октябре 2016 года, когда Евгений Зиничев, не проработавший в регионе и трех месяцев, по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в Москву.

Алиханов не говорит, что получил от бывших руководителей какое-то тяжелое наследство. "У нас рабочее состояние и экономики, и общественной жизни. Но может быть, чуть больше выражены проблемы, в том числе и экономического характера, ввиду того, что наша эксклавность усиливает негативные эффекты, которые российская экономика испытывает последние годы", – констатирует молодой руководитель области в интервью "Коммерсанту".

Губернатор признает, что пока экономика возглавляемой им области не перестроилась и остается ориентированной на импорт: ввоз сырья из-за рубежа, переработка и дальнейшее движение на российский рынок.





"Есть определенные точки роста, и свои локомотивы тоже существуют. Это и сельское хозяйство, и не сильно большой, но уже достаточно динамично развивающийся сектор туризма".

Антон Алиханов надеется, что первым серьезным шагом в плане перестройки экономики станет пакет поправок к действующему закону об особой зоне, а также к Бюджетному и Налоговому кодексам. "Это придаст нам новое ускорение, дополнительные льготы по аналогии с территориями опережающего развития, будут отдельные изменения в визовом режиме", – говорит глава региона.

Важным моментом губернатор считает доверие своих избирателей. Ведь пока он работает с приставкой врио, но впереди – выборы главы региона. "Очень важно стать для калининградцев по-настоящему своим кандидатом. И мне бы не хотелось, чтобы политика каким-то образом влияла на экономику", – отметил Алиханов.

"Мне бы не хотелось превращаться в какого-то политикана, человека, который будет заниматься оголтелой агитацией, говорить, что он построит 200 школ. Не хочется обманывать людей".

Говоря о пресловутой "оппозиционности" региона, Алиханов считает, что этот миф построен на инерции восприятия области. "Консолидация в области достаточно высокая, среднероссийская, какой-то особой оппозиционности я, честно говоря, не заметил", – отмечает глава региона и при этом говорит, что не собирается создавать какой-то "питомник для оппозиции и подкармливать ее с руки".





Говоря о своих контактах с властью в Москве, Алиханов отмечает и представителей Минпрома (там он работал в 2013-м), и Минэкономразвития. Также говорит и о "старых знакомых" в правительстве. "Только на личных контактах далеко не уедешь. Конечно, необходима команда и умение этой команды работать правильно и технологично. Потому что одного звонка "Здравствуйте, да, и дайте, пожалуйста, денег" точно будет мало", – замечает молодой руководитель.

Рассказал Алиханов и о взаимодействии с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. С недавних пор он занимается в области бизнесом. Губернатор назвал его интересным человеком. "Он только рассказывал, что, мол, есть такие планы, приезжаешь – а у него все уже работает. Он там из шелухи от своей гречки уже палеты производит, которыми обогревает все свои здания", - оценил деятельность Лужкова губернатор и добавил, что экс-мэр работает на совесть. "Хозяйство у него образцово-показательное, даже сухой закон у себя ввел", – отмечает Алиханов.

Говоря о своих политических взглядах, Алиханов называет себя консервативным человеком, ратующим за семейные ценности. А вот в экономических вопросах он стремится исповедовать либеральные взгляды и считает это положительным моментом.