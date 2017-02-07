"Единая Россия" дала официальный старт выборам-2017

Президиум Генсовета "Единой России" утвердил дату проведения праймериз по отбору партийных кандидатов на сентябрьские выборы в региональные органы исполнительной власти. Как сообщается, предварительное голосование пройдет 28 мая.

Совещание президиума прошло в рамках выездного заседания "Единой России", состоявшегося сегодня в Москве. "Надеюсь, коллеги поддержат, это будет дата 28 мая", – заявил секретарь Генерального совета "Единой России" Сергей Неверов.

Единый день голосования в России в этом году придется на 10 сентября. Запланированы выборы депутатов законодательных собраний в шести регионах, а также, по предварительным данным, выбора руководителей 15 субъектов. Также будут избираться мэры и городские думы административных центров в ряде регионов.

Ранее в Центральном исполкоме "Единой России" состоялось совещание с представителями тех регионов, где пройдут выборы. Главной темой мероприятия стали кандидатуры, которые будет выдвигать партия на предстоящем голосовании.

По словам секретаря Генерального совета "Единой России" Сергея Неверова, партия обладает богатым и во многом уникальным опытом проведения предварительного голосования накануне думских выборов. "И, несомненно, этот институт необходимо развивать, он доказал свою эффективность", – сказал он.

