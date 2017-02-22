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Политика

Захарова отчитала США за вбросы о смерти Чуркина

Мария Захарова. Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала утечки в американских СМИ о расследовании смерти российского постпреда в ООН Виталия Чуркина. По ее словам, публикацию соответствующей информации негативно восприняли во внешнеполитическом ведомстве.
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Захарова подчеркнула, что такие сведения российская сторона должна узнавать по официальным каналам, а не из утечек в средствах массовой информации. По ее словам, это необходимо для того, чтобы о ходе расследования была проинформирована семья дипломата. "Его родные в первую очередь должны знать о результатах экспертизы", – уточнила Захарова.

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Она отметила, что официальный обмен данными позволит избежать спекуляций на смерти постпреда. "А у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены вот эти очередные вбросы относительно экспертизы и так далее", – констатировала представитель МИДа.

В то же время она выразила надежду на то, что в США будут полностью привержены взятым на себя обязательствам и подобных утечек больше не произойдет. "Безусловно, мы будем вас информировать об официально получаемой информации", – резюмировала дипломат.

Ранее СМИ сообщили, что специалисты завершили вскрытие тела Виталия Чуркина. По словам экспертов, установление причин смерти займет несколько недель. Они настаивают на проведении дополнительных исследований, передает Associated Press. Дело Виталия Чуркина передано в Управление главного судебно-медицинского эксперта Нью-Йорка, где расследуются подозрительные случаи смерти.

Напомним, что Виталий Чуркин ушел из жизни 20 февраля. Дипломат скончался на рабочем месте в Нью-Йорке за день до 65-летия. Он был одним из самых ярких представителей отечественной внешнеполитической когорты. Занимая пост постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций Чуркин отстаивал интересы нашей страны перед Западом.

Автор: Иван Поляков22 февраля 2017, 12:49

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