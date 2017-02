Так, в 1963 году, будучи 11-летним мальчиком, Виталий Чуркин снялся в кино. Первым опытом в кинематографии для будущего дипломата стала его роль в фильме "Синяя тетрадь" Льва Кулимжанова. Там маленький Виталий сыграл роль сына хозяина шалаша в разливе, в котором скрывался от царской полиции Владимир Ленин.

Через год Чуркин снялся в повествующей о врачах скорой помощи картине "Ноль три". А еще через год молодой человек принял участие в съемках фильма "Сердце матери" режиссера Марка Донского. Возможно, Виталий так бы и выбрал кинематографическую стезю, если бы школа, где он учился не перешла на углубленное изучение английского языка.

Виталий сразу же полюбил этот язык и с головой окунулся в его изучение. Мечтой мальчика было идеальное знание английского, для чего родители наняли ему репетитором настоящую англичанку. Теперь молодому человеку стало уже не до кино. Как вспоминают учителя Виталия, он был отличником и посвящал большую часть своего времени получению новых знаний. "До трех часов ночи в его окне горел свет. Мы даже спрашивали у него на следующее утро: "Ты что, вообще не спишь?" – вспоминает его одноклассница Елена Грачева, жившая в доме напротив. Кстати, кроме английского, в будущем Виталий Чуркин освоит еще французский и монгольский языки.



В то же время знавшие его люди отмечали, что у молодого Виталия было и много других интересов. Так, несмотря на то, что Виталий больше не снимался в кино, он принимал участие в постановках школьного театра. Кроме того, Чуркин был чемпионом Москвы среди юниоров по норвежским конькам. Более того, педагоги отмечали, что будущий дипломат каким-то образом успевал заниматься еще и общественной деятельности, и даже ездил в экспедицию в Крым. Вряд ли молодой человек тогда подозревал, что спустя много лет, на трибуне Организации Объединенных Наций он будет отстаивать право полуострова на жизнь вместе с Россией?

Кстати говоря, еще на заре своей дипломатической карьеры Чуркин встречался с будущим президентом США Дональдом Трампом. "Я встречался с Трампом. Наша первая встреча состоялась в 1986 году, а вторая несколько лет назад. Он произвел на меня очень сильно впечатление", – говорил дипломат. Как писали некоторые западные СМИ, именно после той встречи с Чуркиным Трамп согласился посетить СССР.

Стоит отметить, что во многом именном актерские навыки помогли Виталию Чуркину сполна раскрыть его дипломатические таланты, позволив ему раскованно и уверенно чувствовать себя в даже под огромным давлением со стороны оппонентов. Журналисты, которые присутствовали на заседаниях Совбеза ООН с его участием, запомнили Чуркина как остроумного и открытого собеседника. "Виртуоз дипломатии, посол Чуркин был очень находчив, мог быстро парировать брошенные в его адрес едкие комментарии", – заявила обозреватель газеты Huffington post Эвелин Леопольд.

Devastated by passing of Russian UN Amb Vitaly Churkin.Diplomatic maestro &deeply caring man who did all he cld to bridge US-RUS differences