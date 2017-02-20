Умер Виталий Чуркин

В Нью-Йорке за день до своего 65-летия скоропостижно скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте российского МИДа.

Виталий Чуркин умер на рабочем месте. МИД выразил глубокие соболезнования родным и близким дипломата. Чуркин был одной из самых ярких личностей на российской политической арене. Занимая должность постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций он отстаивал интересы страны перед западными коллегами.

Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве, учился в спецшколе с углубленным изучением английского языка и был на хорошем счету у преподавателей, так как проявлял усердие и стремление к знаниям. Кроме того, родители поддерживали его интерес к иностранному языку: будущий дипломат регулярно занимался с репетитором – носителем английского.

Также он увлекался конькобежным спортом и неоднократно становился победителем городских соревнований. С юных лет Чуркину были присущи артистизм и особая харизма, что позволило ему в 11 лет стать киноактером. Увидеть его можно в фильмах "Синяя тетрадь", "Ноль три" и "Сердце матери".

После школы молодой человек решил стать дипломатом и с первой попытки поступил в МГИМО на факультет международных отношений. Он был одним из самых прилежных студентов на курсе и получил красный диплом. Позже был зачислен в аспирантуру, которую успешно окончил и стал кандидатом исторических наук, что открыло ему двери в Министерство иностранных дел СССР.

После распада Советского Союза Чуркин продолжил работать в МИДе. В 1992 году получил первый высокий пост и стал заместителем министра иностранных дел Андрея Козырева, с которым учился на одном курсе. На этой должности он впервые за всю историю советской и российской дипломатии стал проводить открытые брифинги для западных журналистов, демонстрируя безупречное знание языков. Так был подан пример иностранным коллегам, которые вскоре изменили стиль общения с прессой и вместо банальных пресс-релизов начали преподносить информацию простым языком.

В 2006 году Виталий Чуркин был назначен постоянным представителем России при ООН и Совете Безопасности. Свои обязанности он выполнял более десяти лет.

