Госдума проведет ревизию устаревших законопроектов

Госдума обратится к правительству с просьбой провести ревизию устаревших законопроектов, которые кабинет министров внес на рассмотрение палаты. Об этом сообщил первый вице-спикер Иван Мельников после Совета Думы, на котором были одобрены очередные меры для улучшения качества работы парламента.

В портфеле Госдумы сейчас находятся 257 законопроектов правительства, многие из которых утратили свою актуальность. Депутаты хотят разобраться с ними и навести порядок в законотворческом процессе. Вице-спикер сообщил, что Дума в ближайшее время попросит правительство также провести соответствующую ревизию для того, чтобы разгрузить переполненный законодательный портфель.

В числе других идей по совершенствованию законотворческой работы, которые сегодня, 21 февраля, одобрил Совет Думы – рекомендации к думским фракциям и законодательным собраниям в регионах провести проверку накопившихся законопроектов, которые до сих пор не рассмотрены палатой.



"Мы считаем, что Совет законодателей мог бы порекомендовать заксобраниям включить в свои регламенты такую норму о направлении законопроектов в Совет законодателей", – отметил Мельников. По его мнению, такой подход мог бы повысить качество вносимых инициатив.

При этом Мельников добавил, что у депутатов остается право напрямую вносить в Госдуму законопроекты, а предложение рабочей группы является рекомендацией. "Мы не можем ни в каком виде ущемлять то право, которое дается депутату конституцией. Но если депутат – ответственный член той или иной фракции, и если фракция считает, что перед тем как внести ту или иную законодательную инициативу, он должен поделиться со своими товарищами той идеей, которая содержится, и воспользоваться той помощью юридической, которая есть в аппарате той или иной фракции для оформления законодательной инициативы", – сказал он.

Члены рабочей группы, занимающейся улучшением законотворческой работы, также предложили, что законопроекты депутатов должны сначала проходить через фильтры соответствующих фракций, которые дадут им оценку и помогут юридически правильно оформить проекта закона. Как сказал Иван Мельников, возглавляющий эту группу, бывают случаи, когда законодательные инициативы депутатов фракции не соответствуют тем программам или предвыборным платформам, с которыми партия идет на выборы.

В Госдуме до сих пор хранятся законопроекты, внесенные в парламент еще в 90-е годы, и значимость этих документов сомнительна, отметил в интервью Dni.Ru директор Центра политического анализа Павел Данилин. "Эти законопроекты необходимо убирать из законодательного портфеля для того, чтобы высвобождать время работы депутатов для принятия инициатив, которые отвечают духу современности", – сказал политолог.

В декабре 2016 года спикер Госдумы VII созыва Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию механизмов законопроектной деятельности. Активное участие в ней приняли глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, глава комитета по регламенту и организационной работе Ольга Савастьянова, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев, а также представители правового управления нижней палаты парламента. Вице-спикер палаты Иван Мельников возглавил эту группу.

Напомним, что по инициативе Вячеслава Володина Госдума VII созыва, избранная в сентябре 2016 года, предприняла шаги, направленные на повышение эффективности работы парламента. Депутаты теперь должны голосовать на заседаниях палаты только лично, а за прогулы они могут поплатиться частью своей зарплаты. В Думе отменен единый "час голосования", народные избранники голосуют по факту – сразу же после обсуждения каждого закона.

Также приняты решения по эффективному расходованию средств, выделенных из бюджета для обеспечения работы Думы: в частности, депутатам теперь нельзя использовать служебный транспорт для дальних поездок и отправляться в командировки, если не доказана их значимость.

