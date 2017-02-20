Совет Думы рассмотрит предложения по улучшению работы парламента

Систему требований к законопроектам, вносимым в Госдуму, рассмотрит Совет Думы 21 февраля. Документ, подготовленный рабочей группой депутатов, должен также разгрузить портфель предложений, оставшихся с прошлых созывов.

Председатель российского парламента Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу по совершенствованию механизмов законопроектной деятельности в декабре прошлого года, напомнил первый вице-спикер Госдумы, зампред ЦК КПРФ Иван Мельников. Он и возглавил группу. По его словам, активное участие в работе приняли глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, председатель комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, глава комитета по регламенту и организационной работе Ольга Савостьянова, председатель комитета по природным ресурсам Николай Николаев.

"Рабочая группа решала по сути три задачи. Первая – сформировать систему требований к вносимым в Госдуму законопроектам", – рассказал Мельников. Вторая задача, по его словам, заключалась в том, чтобы "разгрузить "портфель" Госдумы". Третья задача, как указал первый зампред Госдумы, состояла в том, чтобы сделать в целом законопроектную работу энергичнее и эффективнее.

"Считаем, что мы смогли выйти на взвешенный документ, который делает серьезный шаг к решению всех этих задач, не нарушая ни основ действующего законодательства, ни прав субъектов законодательной инициативы", – подчеркнул первый вице-спикер.

Мельников подчеркнул, что в подготовленном документе будут пункты, направленные на укрепление дисциплины. "Если раньше эта тема звучала в контексте посещения пленарных заседаний, то здесь мы затронем эти вопросы с точки зрения совершенствования законотворческого процесса", – заключил Мельников.

Проект предложений рабочей группы был представлен спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Председатель нижней палаты парламента принял предложенную концепцию и внес некоторые коррективы.



