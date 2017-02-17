Госдума 7.0: заметки диванного критика – 3

Каждый законопроект, внесенный в Госдуму за последние несколько месяцев, сопровождает бурное общественное обсуждение. Это лучше всяких заключений политологов говорит о том, что депутаты занялись, наконец, именно теми проблемами, которые действительно волнуют россиян. К сожалению, повышает градус дискуссий то обстоятельство, что суть законопроектов доводится обществу юридическим языком – который рядовому гражданину понять нелегко. Попробуем разобраться, какой вопрос стал поводом для жарких диспутов в парламенте на этой неделе.

Парламент на этой неделе работал на особом подъеме. И без того высокий боевой дух народных избранников поднялся в предвкушении сборов, приуроченных ко Дню защитника Отечества. Как стало известно, Росгвардия проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, руководителей ведущих СМИ и представителей общественных организаций.

Около 60 парламентариев и журналистов 23 февраля будут соревноваться в стрельбе из самозарядного пистолета Ярыгина за приз директора Росгвардии. Дадут им пострелять и из более серьезного оружия: в списке автомат и ручной пулемет Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, гранатометы РПГ-7 и АГС-17 "Пламя". Еще депутаты прокатятся на бронеавтомобиле "Тигр" и бронетранспортере БТР-80.

А весной парламентарии отправятся на военные сборы. "Сборы мы проводим регулярно. Планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной Думы. Мы это сделаем весной, конкретные сроки будем согласовывать с вами", – обрадовал депутатов замминистра обороны России Николай Панков.

Так что на пленарных заседаниях в полной мере чувствовался боевой настрой. К примеру, Госдума приняла во втором чтении законопроект, который убирает лазейку для работы в России нежелательных иностранных организаций – тех, которые угрожают безопасности и строю государства. Авторы документа в правительстве напомнили, что в 2015 году нежелательным организациям запретили создавать свои структурные подразделения в России. Однако никто не запретил им создавать российские юридические лица – вот и возник юридический пробел.

В соответствии с документом, если деятельность нежелательной организации на территории России не подпадают под уголовную статью, ее оштрафуют. Гражданам самодеятельность обойдется от 5 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 50 тысяч, для юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей. А второй проступок может повлечь уголовное наказание, штраф от 300 до 500 тысяч или 360 часов обязательных работ.

В центре внимания парламентариев была и ситуация с качеством работы вузов. Сначала речь шла лишь об учебных заведениях аграрного профиля. Однако на утреннем заседании 17 февраля вице-премьер Госдумы Александр Жуков отметил, что положение не лучше и в других отраслевых вузах.



Председатель парламента назвал ситуацию с финансированием отраслевых вузов "вопиющей". Вячеслав Володин подчеркнул: в то время как вузы, подведомственные Минобрнауки, на подготовку одного специалиста ежегодно тратят 170 тысяч рублей, на одного студента сельхозвуза приходится 42 тысячи, а на обучение врача в вузах Минздрава – около 90 тысяч рублей. С проблемами финансирования, по его словам, сталкиваются около 120 отраслевых вузов. По итогам обсуждения, уже на вечернем заседании, было принято обращение к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой обеспечить достойное финансирование и качество образования в высших учебных заведениях России.