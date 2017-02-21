Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала действия Украины, заблокировавшей в Совбезе ООН резолюцию в связи с кончиной дипломата Виталия Чуркина. По словам Захаровой, "в этом вся нынешняя украинская "власть".

"Ничего хорошего делать не могут", – написала Захарова в Facebook. По ее словам, политики в Киеве постоянно стараются всем все испортить. "В том числе и себе", – заявила она.

Кроме того, представитель МИДа ответила на критику украинских блогеров, которые, ссылаясь на заявление Украины о смерти Чуркина, обвинили ее во лжи. По словам Захаровой, устное соболезнование для прессы действительно имело место, однако это не отменяет блокировки Киевом резолюции о кончине российского дипломата.

На ситуацию отреагировал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отказался комментировать действия украинской стороны. "На фоне этой утраты такое поведение наших украинских коллег... Да бог им судья!" – сказал Песков в комментарии для ТАСС.

В свою очередь глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что блокировка Киевом резолюции – это "не по-христиански" и находится "за гранью добра и зла". "Но нынешняя украинская власть нас приучила, что именно так кое-кто в их стране относится к русским, в том числе и тем, кто не желает плясать под дудку неонацистов", – прокомментировал ситуацию руководитель МИДа.

Напомним, Виталий Чуркин ушел из жизни на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Он был одним из самых ярких дипломатов на российской политической арене. Занимая пост постоянного представителя при ООН, на фоне последних событий вокруг Украины и антироссийских санкций он отстаивал интересы России перед западными коллегами.

