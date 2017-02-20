Мир шокирован смертью Чуркина

Коллеги скорбят о постоянном представителе России при ООН Виталии Чуркине, ушедшем из жизни на 65-м году. Шокирующая новость потрясла общественность как в России, так и за рубежом.

Президент России Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал о скоропостижной смерти политика. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала российского постпреда при ООН неординарной личностью, передает URA.RU. "Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", – написала она на своей странице в Facebook.

Прокомментировал печальное событие и первый президент СССР Михаил Горбачев. "Я знал его как довольно трезвого человека, крупного дипломата, политика и настоящего россиянина", – цитирует его Life.ru.





С минуты молчания началось заседание совета по опеке ООН. В секретариате организации заявили, что потрясены новостью о смерти российского дипломата. "Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, правительству России", – цитирует ТАСС заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром", – написал в соцсети Twitter постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

Absolutely devastated to hear that my friend & colleague Vitaly Churkin has died. A diplomatic giant & wonderful character. RIP — Matthew Rycroft (@MatthewRycroft1) 20 февраля 2017 г.

О том, что Виталий Чуркин посвятил жизнь защите интересов своей страны, заявил его заместитель Петр Ильичев. По его словам, потеря, которую понесла Россия, тяжела и невосполнима.

Напомним, что дипломат ушел из жизни на рабочем месте в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Российский МИД выразил соболезнования родным и близким постпреда.