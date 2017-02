Мир шокирован смертью Чуркина

Президент России Владимир Путин с глубоким прискорбием узнал о скоропостижной смерти политика. Глава государства высоко ценил профессионализм и дипломатический талант Виталия Чуркина.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала российского постпреда при ООН неординарной личностью, передает URA.RU. "Великий дипломат. Неординарная личность. Яркий человек. Мы потеряли родного человека", – написала она на своей странице в Facebook.

Прокомментировал печальное событие и первый президент СССР Михаил Горбачев. "Я знал его как довольно трезвого человека, крупного дипломата, политика и настоящего россиянина", – цитирует его Life.ru.

С минуты молчания началось заседание совета по опеке ООН. В секретариате организации заявили, что потрясены новостью о смерти российского дипломата. "Мы шокированы известием о кончине посла Чуркина. Он долгое время находился здесь, в ООН, и мы выражаем соболезнования его семье, друзьям, правительству России", – цитирует ТАСС заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.

"Абсолютно опустошен новостью о смерти моего друга и коллеги Виталия Чуркина. Дипломатический гигант и замечательный человек. Покойся с миром", – написал в соцсети Twitter постпред Великобритании при ООН Мэттью Райкрофт.

Absolutely devastated to hear that my friend & colleague Vitaly Churkin has died. A diplomatic giant & wonderful character. RIP