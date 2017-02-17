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Политика

Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Глава внешнеполитического ведомства Литвы Линас Линкявичюс призывает Белоруссию "определиться" с вектором сотрудничества между Россией и ЕС. При этом он надеется, что Минск приблизится к "европейскому" мышлению.
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Дипломат заявил, что он не политолог, однако отметил, что Белоруссия не движется в сторону соединения с НАТО и ЕС. "Элементы самостоятельности страны переживают трудные времена, у них все меньше времени. Пришло время определиться", – цитирует Линаса Линкявичюса издание Delfi.lt.

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Глава МИД Литвы рассказал, что Минск тем временем налаживает экономическое, разведывательное и военное сотрудничество с Кремлем. При этом Белоруссия не всегда считается с позициями союзника: например, страна так и не признала Крым российской территорией и не поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Линас Линкявичюс посоветовал Минску определиться с направлением дальнейшего развития. "Мы бы хотели, чтобы белорусы стали ближе к европейскому мышлению, а также к сотрудничеству и диалогу с Евросоюзом", – отметил дипломат.

Отметим, что Белоруссия, возможно, постепенно развивает процесс отрыва от Москвы и сближения с Евросоюзом. Неизвестные источники утверждают, что Минск готовит выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также СНГ. В то же время Белоруссия уже нашла замену России в экономической сфере – новым источником черного золота для Минска стал Иран.

Еще одним сигналом сближения Белоруссии с Евросоюзом стало введение безвизового режима для посещения страны на срок до пяти дней. Новый указ распространяется на граждан 80 стран, включая страны Европы, Бразилию, Индонезию, США и так далее.

Напомним, конфликт между Москвой и Минском разгорелся в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. В России заявили о накопленном долге Белоруссии в 270-300 миллионов долларов, в то время как обвиняемая сторона назвала действующую цену на нефть чересчур высокой. Также Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях для укрепления границ.

Автор: Константин Улюкаев17 февраля 2017, 09:27

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