Литва подначивает Лукашенко отвернуться от России
Дипломат заявил, что он не политолог, однако отметил, что Белоруссия не движется в сторону соединения с НАТО и ЕС. "Элементы самостоятельности страны переживают трудные времена, у них все меньше времени. Пришло время определиться", – цитирует Линаса Линкявичюса издание Delfi.lt.
Глава МИД Литвы рассказал, что Минск тем временем налаживает экономическое, разведывательное и военное сотрудничество с Кремлем. При этом Белоруссия не всегда считается с позициями союзника: например, страна так и не признала Крым российской территорией и не поддержала независимость Абхазии и Южной Осетии.
Линас Линкявичюс посоветовал Минску определиться с направлением дальнейшего развития. "Мы бы хотели, чтобы белорусы стали ближе к европейскому мышлению, а также к сотрудничеству и диалогу с Евросоюзом", – отметил дипломат.
Белорусы про газовый спор с Россией: Орда останется Ордой, а мы — Европа— Aleksandr Novak (@NovakAleksandr) 17 февраля 2017 г.
Надежда на примирение. Москва и Минск р https://t.co/F4zSPD7ZKu pic.twitter.com/PyakrctcDn
Отметим, что Белоруссия, возможно, постепенно развивает процесс отрыва от Москвы и сближения с Евросоюзом. Неизвестные источники утверждают, что Минск готовит выход страны из Евразийского экономического союза, Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также СНГ. В то же время Белоруссия уже нашла замену России в экономической сфере – новым источником черного золота для Минска стал Иран.
Под #Минск'ом со стороны #Москва построили блокпост/ Впервые в истории выполнять условно-боевые задачи поручили даже работникам ЖКХ. pic.twitter.com/uRqU0N2rfR— Zлий Укроп (@OleksiySerafin) 5 февраля 2017 г.
Еще одним сигналом сближения Белоруссии с Евросоюзом стало введение безвизового режима для посещения страны на срок до пяти дней. Новый указ распространяется на граждан 80 стран, включая страны Европы, Бразилию, Индонезию, США и так далее.
Вспомнил, как в самолёте Москва — Минск, пьяненький мужик орал пассажиру-азиату: «Братан, мы в Беларусь летим. Ты че тут делаешь?»— Sk1nnydave (@Sk1nnydave) 14 февраля 2017 г.
Напомним, конфликт между Москвой и Минском разгорелся в конце 2016 года из-за спора о стоимости газа. В России заявили о накопленном долге Белоруссии в 270-300 миллионов долларов, в то время как обвиняемая сторона назвала действующую цену на нефть чересчур высокой. Также Россия в срочном порядке начала оборудовать пограничную зону с Белоруссией в Брянской, Смоленской и Псковской областях для укрепления границ.
Погашение будет производиться за счет средств бюджета, предусмотренных для этих целей
Глава МИД отметил, что Минску пришло время определиться
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