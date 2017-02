Капризный Лукашенко ждет поблажек от Путина

Белорусский лидер позволяет себе отказ от встреч с президентом России, курс на сближение с ЕС и экономические конфликты с Москвой. Это говорит о том, что влияние Кремля на территории соседней страны не безгранично, делает вывод немецкое издание Die Welt. И все же Лукашенко не ставит себе целью полностью уйти из-под влияния Москвы, а лишь стремится добиться от Путина "более выгодных условий".

Автор статьи напоминает, что на прошлой неделе Александра Лукашенко ждали в Москве для переговоров с Владимиром Путиным на тему энергетики. Поводом была правительственная встреча Российско-Белорусского союза. Однако Лукашенко решил не ехать. "О чем нам говорить, если еще не решены вопросы, о которых мы договаривались?" – возмутился он. И это не первый демарш белорусского лидера в отношении Москвы: еще в декабре он отказался от посещения саммита Евразийского экономического союза и Организации договора о коллективной безопасности в Санкт-Петербурге.

В отношении кризиса на Украине Лукашенко позиционирует Белоруссию как "нейтральное государство-посредник", а во внешней политике показывает себя как лидера, который способен отстаивать суверенитет страны, в том числе и выступая против России, пишет издание. "Мы получили нашу независимость очень дешево. Другие народы должны были воевать. Сейчас наша братская Украина ведет войну. Слава богу, что мы должны бороться за нашу независимость прежде всего экономически, а не на войне или в политике", – напоминает автор слова Лукашенко.

Serbian PM expects #Lukashenko #Belarus will visit Serbia soon, "officially or unofficially, he could have his vacation in #Serbia". pic.twitter.com/Vb6021lm21