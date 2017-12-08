США готовят новую подлость России

США к февралю 2018 года сформируют список физических и юридических лиц, которые подпадут под новые антироссийские санкции. Об этом заявил бывший конгрессмен и член избирательной команды президента Дональда Трампа Джон Суинни.



По его словам, в Госдепартаменте пока нет четкого понимания о том, что будет в этом списке. Суинни подчеркнул, что в настоящий момент есть "лишь черновики", работа продолжается.

Экс-конгрессмен вместе с тем признал, что санкции оказывают негативное влияние на американский бизнес из-за запрета сотрудничать с некоторыми российскими компаниями. Рассказал Суинни и о том, что нужно сделать, чтобы не оказаться под ограничениями. Юридическим и физическим лицам "необходимо вести переговоры с Госдепартаментом и доказывать, почему они не должны оказаться под американскими санкциями", приводит слова чиновника "Интерфакс".

Напомним, с новой силой маховик противостояния между Москвой и Вашингтоном был запущен в августе этого года, когда президент США Дональд Трамп был вынужден подписать законопроект о новых санкциях против России. Документ содержит ряд экономических мер, среди которых ограничения на участие компаний из Соединенных Штатов в энергетических проектах с нашей страной. Кроме того, прямо заявлено о необходимости противодействия строительству российского газопровода "Северный поток – 2" в Германию.





Но в Вашингтоне, видимо, посчитали, что отношения с Москвой недостаточно ухудшились, поэтому спустя три недели после новых санкций объявили о приостановке выдачи неиммиграционных виз гражданам России. Спустя некоторое время американцы провели фактически рейдерский захват российского генконсульства в Сан-Франциско, а также объявили о закрытии консульских учреждений в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Но дно двухсторонних отношений, по всей видимости, еще не нащупано, поэтому американские чиновники продолжают сыпать агрессивной антироссийской риторикой. Так, экс-спикер американского конгресса и лидер республиканского большинства в парламенте Соединенных Штатов Ньют Гингрич заявил, что президент США, если он решит атаковать Россию, сделает это "жестко и решительно".

