Санкции США оказались бессмысленными

Введенные США против России и Ирана санкции, призванные оказать политическое давление на Москву и Тегеран, не принесли Вашингтону желаемого результата. К такому выводу пришли спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Исламского консультативного совета (парламента) Али Лариджани. Они обсудили ряд вопросов двухстороннего сотрудничества и договорились и дальше укреплять стратегическое партнерство двух стран.

"Я думаю, в прошлом, когда американцы ввели санкции против Ирана и России, они не смогли этим что-то получить для оказания влияния и продвижения своей политики", – сказал председатель иранского парламента. По его словам, сейчас самое главное, что Москва и Тегеран координируют свои усилия в деле обеспечения стабильности в регионе Ближнего Востока и борьбы с терроризмом. "И вы видите влияние этого сотрудничества в Ираке и в Сирии. И мы этот путь продолжим", – сказал Лариджани.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин согласился со своим иранским коллегой, подчеркнув, что санкции не могут улучшить отношения и привести к сближению стран. "Те, кто ввел санкции, должны понимать, что это контрпродуктивно. Если они считали, что через санкции можно урегулировать ситуацию – наоборот, санкции только обостряют проблему", – уверен глава нижней палаты парламента.

Он напомнил, что именно непродуманные и ошибочные решения привели к кризисам в Ираке, Ливии и Сирии, от которых теперь страдает не только Ближний Восток, но и европейские страны. "Разрушенные государства, масса жертв, многомиллионные беженцы – вот итог этих шагов и решений, которые были сделаны по отношению к этим странам с целью принести добро, но, оказывается, эта цель была лишь прикрытием", – подчеркнул Володин.





Спикеры обсудили и другие вопросы двухстороннего сотрудничества. Законодатели отметили, что последние годы идет планомерное развитие отношений Москвы и Тегерана не только в сфере политики, но и в экономике, о чем свидетельствуют многочисленные встречи президента России Владимира Путина и главы Ирана Хасана Роухани. Кроме того, отметил Лариджани, немаловажное значение имеют консультации министров иностранных дел и секретарей совбезов двух стран.

Взаимодействие Москвы и Тегерана направлено, в том числе, на решение проблемы терроризма, подчеркнули председатели парламентов. Вместе с тем они отметили, что есть страны, которые используют экстремистов для достижения собственных целей. "Поэтому, я думаю, тот фундамент, который заложен между нашими министерствами и ведомствами по вопросам безопасности, должен быть продолжен и сотрудничество должно получить свое развитие", – сказал глава Исламского консультативного совета.





По его словам, у России и Ирана хороший опыт борьбы с терроризмом в Сирии, и постепенная стабилизация ситуации в арабской республики является доказательством успешности сотрудничества Москвы и Тегерана. Стороны также отметили важность астанинского процесса, направленного на политическое урегулирование сирийского кризиса и нахождение приемлемого решения как для властей, так и для оппозиции в арабской республике.

Поговорили спикеры и об иранской ядерной сделке. Али Лариджани выразил уверенность, что невыполнение Соединенными Штатами своих обязательств приведет к срыву всех достигнутых ранее договоренностей. В этой связи он поблагодарил Россию за ее усилия по обеспечению соблюдения сделки. Глава Исламского консультативного совета также посетовал, что вопрос ядерных договоренностей между Западом и Тегераном вновь выходит на международную повестку из-за неоднозначной позиции Соединенных Штатов.





Иран и "шестерка" посредников в составе России, Великобритании, Китая, США, Германии и Франции достигли в 2015 году договоренности об урегулировании проблемы иранского атома. В соответствии с ней, санкции против республики отменяются, взамен Иран ставит свою ядерную программу под международный контроль.

Однако сделку критикует президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. По его мнению, договоренности с Тегераном являются "позорными". Отмена санкций, уверен он, служит целям Ирана, который продвигает свои интересы на Ближнем Востоке.

