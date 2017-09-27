Россия и США заключили тайное соглашение

Москва и Вашингтон вышли из дипломатического штопора. Не привлекая излишнего внимания к процессу, от обмена карательными мерами Россия и США перешли к фазе осторожного оптимизма. Начало "перемирию" положила встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.

Вашингтону и Москве было необходимо "выпустить пар" – выплеснуть эмоции и выяснить отношения. "Людям Трампа это было нужно для того, чтобы продемонстрировать свою готовность к конфронтации с русскими. А русским это было нужно, чтобы показать свое недовольство курсом Трампа и заявить, что период ожидания закончился", – считает бывший чиновник администрации Барака Обамы, а ныне научный сотрудник в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро.

Однако теперь страны открывают новую страницу в своих отношениях. Американские и российские власти, не афишируя, положили конец обмену карательными мерами. Чиновники США уже рассматривают возможность частичного возвращения к мартовскому российскому предложению об укреплении контактов между армиями двух стран. Улучшение отношений последовало за переговорами между госсекретарем Рексом Тиллерсоном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН, пишет на страницах Buzzfeed Джон Хадсон.

В преддверии встречи ведущих дипломатов в течение нескольких недель американские власти готовились к жесткому ответу Москвы на закрытие Вашингтоном российского консульства в Сан-Франциско. В частности, предполагалось, что Россия закроет доступ к американским объектам на своей территории. Однако их ожидания не оправдались. Лавров и Тиллерсон смогли откровенно переговорить и добиться прогресса, заявил изданию помощник госсекретаря Роберт Хаммонд. После этой встречи Москва сигнализирует об окончании вражды, а американские власти выражают осторожный оптимизм.

#Лавров: Современные деятели #США пошли дальше А.Вышинского, для них не признание – царица доказательств, а обвинение – царица доказательств pic.twitter.com/Ih0js1zMbb — МИД России ���� (@MID_RF) 22 сентября 2017 г.

"В Нью-Йорке Тиллерсон провел две двусторонние встречи с российским коллегой. Однако перед их второй встречей в роскошном отеле Palace Hotel в Мидтауне Тиллерсон отклонился от сценария и попросил Лаврова о встрече наедине. В итоге замгоссекретаря Том Шэннон и другие чиновники 45 минут находились за пределами помещения, в котором два дипломата разговаривали с глазу на глаз. В Госдепе отказались дать полную стенограмму переговоров, однако Лавров вышел со встречи с оптимистичным взглядом на американо-российские отношения", – пишет автор статьи.

"Трамп хочет хороших отношений с Россией, понимая, что это было бы в интересах Америки. Как мне показалось, когда я говорил с Рексом Тиллерсоном, такова позиция администрации. Их не радует текущее состояние отношений", – заявил журналистам Сергей Лавров. В свою очередь Тиллерсон давно сделал стабилизацию американо-российских отношений приоритетом. Однако ее достижению мешает конгресс США, налагая на Россию все новые санкции, отмечает издание.