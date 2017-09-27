Россия и США заключили тайное соглашение

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Бузова довела до тошноты своей выходкой на "Доме-2"
68-летняя Пугачева оделась как девочка-кокетка
Кабаева на юбилее Кобзона вела себя по-королевски
Шубская веселится на свадьбе после смерти Глаголевой
Бузова в бесстыжем наряде возмутила голой грудью
партнеры
Среда 27 сентября
Лента новостей
18:20
На поверхности Плутона нашли небоскребы
18:18
Итальянка вышла замуж за саму себя
18:13
Участницу "Дома-2" извели серьезные проблемы с Печенью
18:06
Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
17:57
Госдума защитит банковские вклады малого бизнеса
17:52
В Керчи перевернулась маршрутка с пассажирами
17:38
Российская модель Playboy показала соблазнительную грудь
17:38
Самые богатые актрисы на телевидении
17:33
Барина Михалкова подняли на смех
17:05
Заяц выпал из электрички и погиб
16:49
Питерская учительница расписала лоб школьнику и расплакалась
16:31
Глава Росавиации доложит Госдуме о ситуации с "ВИМ-Авиа"
16:21
Наследница Николая II заявила о правах на "Матильду"
16:05
Сын Фриске заставил замолчать Шепелева
16:05
В Сети появились интимные фото стримерши Карины
16:04
Украина нанесла новый удар по "Газпрому"
16:01
Охлобыстин плачет по ночам
15:47
На Киевском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП
15:35
Васильева выступила против платных услуг в школах
15:32
Пожилой ветеран пять лет насиловал внука
15:30
Известная ведущая возмущена интригами Малахова
15:29
Петербурженка выдала себя за инвалида ради кражи коляски
15:27
В Воронеже пенсионер застрелил сына и невестку
15:23
Главные мероприятия на InterCHARM-2017
15:18
Безутешная возлюбленная высказалась о смерти Клинаева
15:15
Назван самый привлекательный тип мужчин
15:13
Страшное видео с места гибели актера Клинаева
14:45
Суицидальные мысли приходят в голову из-за воспаления мозга
14:37
Лицо Аллы Михеевой покрылось мерзкой щетиной
14:17
Россия и США договорились об "оккупации" Луны
13:58
В московском парке нашли голову человека
13:57
Смерть юного актера стала для Нагиева личной трагедией
13:51
Что чаще всего россияне воруют из гостиниц
13:46
Пылесос "бросился" на рельсы в московском метро
13:40
Родившая Седокова побила Самбурскую
13:25
Аркадия Новикова нашли избитым у ресторана
13:20
Международные соревнования "Формула студент" собрали 50 тысяч любителей автоспорта
13:00
Звезда "Дома-2" убила любовника грудью восьмого размера
12:59
В Москве пройдет Неделя экологической моды
12:57
День кофе предложили сделать национальным праздником
12:41
Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
12:33
Рейсы "ВИМ-Авиа" вернутся в график за неделю
12:32
Знаменитый советский артист скончался в день своего юбилея
12:31
Беременная певица Рита Дакота попала в аварию
12:15
В Домодедово умер иностранец
12:08
Билл Гейтс отказался от iPhone ради Android
12:06
После разрыва с женой Хворостовский стал другим
12:02
Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео
11:56
Как компания из Индии покоряет российский рынок телефонов
11:46
Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
11:38
Онкологию Задорнова уничтожает сомнительный целитель
11:36
Женщина сделала барбекю из двухлетней дочери
11:32
В центре Москвы пассажиры отобрали машину у таксиста
11:18
Романец и Гусев из "Дома-2" не могут иметь детей
11:18
В Москве открылось городское кафе с огромными порциями
11:05
В Москве педофил 7 лет терроризировал крестную дочь
10:58
Волочкова в шоке от наглости прислуги
10:48
Ученые вычислили самое простое универсальное лекарство
10:33
Преобразившаяся Ирина Розанова вышла в свет
10:20
Тролли распространяют новый "вирус"
10:19
В Сургуте трехлетнюю девочку раздавило телевизором
10:12
Что женщин привлекает в порно
10:06
Бывшая жена Джигарханяна: В душе все сжимается от ревности
09:59
Москвичам покажут северное сияние
09:45
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
09:30
Под Москвой из-за места в маршрутке пассажиры избили ребенка
09:15
Племянница Яковлева набросилась на его вдову из-за наследства
09:00
Россияне заподозрили военных в создании НЛО
08:51
Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия
08:27
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
08:26
На МКАД произошла смертельная авария с семью автомобилями
08:08
В центре Москвы сгорел ресторан
21:59
Украина сломала карьеру крымской спортсменке
21:51
Проклова назвала причину смерти своих детей
21:38
Литве привиделось нападение России
21:33
Брак Михалковой обречен
21:21
Краснодарские каннибалы оказались зайкой и котенком
20:50
В Москве эвакуировали аквапарк "Мореон"
20:40
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
20:18
На Луне и Марсе обнаружены места для жизни людей
20:12
Жительница Архангельска затушила окурок в пакете с порохом
20:08
Грудное вскармливание делает детей садистами
20:07
Панин запустил батоном в голодную дочь
19:44
Диму-людоеда погубила новая жена
19:29
В Москве объявлен желтый уровень опасности
19:00
Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса
18:59
Как жизнь помотала Наталью Юнникову
18:52
Саакашвили получит нож в спину от союзников
18:41
Избран президент РАН
18:17
Маликов подрабатывает аниматором
18:16
Савченко получила серьезные травмы в ДТП
17:54
Подробности жестокого избиения россиян в турецком отеле
17:53
Путин отправил в отставку главнокомандующего ВКС России
17:47
"Колхозница на "Поле чудес": соцсети о видео Марины Порошенко
17:45
Госдума защитит Байкал
17:44
На Урале девочка умерла во время урока
17:38
Верховные суды России и Китая укрепили дружбу
17:15
Для стартовых домов по программе реновации подобрано 210 площадок
17:06
Собянин взялся за индексацию льгот для пенсионеров
16:59
Natura Siberica выпустила коллекцию селективных ароматов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вид 68-летней Пугачевой без макияжа вызывает ужас
Актриса Германова хлопнула дверью перед носом брошенного сына
Почему обездвиженный Караченцов постоянно плачет
Больной раком Задорнов кричал от боли после операции
Меньшову назвали хамкой за ее поведение на шоу
Сенсационное фото постаревшей звезды "Дома-2" Мая Абрикосова
Политика

Россия и США заключили тайное соглашение

Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон. Фото: GLOBAL LOOK press/Glen Johnson
Москва и Вашингтон вышли из дипломатического штопора. Не привлекая излишнего внимания к процессу, от обмена карательными мерами Россия и США перешли к фазе осторожного оптимизма. Начало "перемирию" положила встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона.
прочитано 569 раз

Вашингтону и Москве было необходимо "выпустить пар" – выплеснуть эмоции и выяснить отношения. "Людям Трампа это было нужно для того, чтобы продемонстрировать свою готовность к конфронтации с русскими. А русским это было нужно, чтобы показать свое недовольство курсом Трампа и заявить, что период ожидания закончился", – считает бывший чиновник администрации Барака Обамы, а ныне научный сотрудник в Европейском совете по международным отношениям Джереми Шапиро.

ПО ТЕМЕ

Хамоватый Порошенко сумел удивить Лаврова

Трамп напугал мир с трибуны ООН

Лавров рассмешил журналистов русскими ответами (видео)

Однако теперь страны открывают новую страницу в своих отношениях. Американские и российские власти, не афишируя, положили конец обмену карательными мерами. Чиновники США уже рассматривают возможность частичного возвращения к мартовскому российскому предложению об укреплении контактов между армиями двух стран. Улучшение отношений последовало за переговорами между госсекретарем Рексом Тиллерсоном и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в кулуарах Генассамблеи ООН, пишет на страницах  Buzzfeed Джон Хадсон.

В преддверии встречи ведущих дипломатов в течение нескольких недель американские власти готовились к жесткому ответу Москвы на закрытие Вашингтоном российского консульства в Сан-Франциско. В частности, предполагалось, что Россия закроет доступ к американским объектам на своей территории. Однако их ожидания не оправдались. Лавров и Тиллерсон смогли откровенно переговорить и добиться прогресса, заявил изданию помощник госсекретаря Роберт Хаммонд. После этой встречи Москва сигнализирует об окончании вражды, а американские власти выражают осторожный оптимизм.

"В Нью-Йорке Тиллерсон провел две двусторонние встречи с российским коллегой. Однако перед их второй встречей в роскошном отеле Palace Hotel в Мидтауне Тиллерсон отклонился от сценария и попросил Лаврова о встрече наедине. В итоге замгоссекретаря Том Шэннон и другие чиновники 45 минут находились за пределами помещения, в котором два дипломата разговаривали с глазу на глаз. В Госдепе отказались дать полную стенограмму переговоров, однако Лавров вышел со встречи с оптимистичным взглядом на американо-российские отношения", – пишет автор статьи.

"Трамп хочет хороших отношений с Россией, понимая, что это было бы в интересах Америки. Как мне показалось, когда я говорил с Рексом Тиллерсоном, такова позиция администрации. Их не радует текущее состояние отношений", – заявил журналистам Сергей Лавров. В свою очередь Тиллерсон давно сделал стабилизацию американо-российских отношений приоритетом. Однако ее достижению мешает конгресс США, налагая на Россию все новые санкции, отмечает издание.

Автор: Андрей Евлампиев27 сентября 2017, 16:12

Политика

Назначения губернаторов-"близнецов" удивили россиян
Путин поставил Вашингтону "сирийский мат"
Литве привиделось нападение России
Саакашвили получит нож в спину от союзников

Шоу-бизнес

Участницу "Дома-2" извели серьезные проблемы с Печенью
Невеста отказалась выходить замуж за Астахова
Взбешенная Гузеева обматерила невесту в "Давай поженимся!"
Сын Фриске заставил замолчать Шепелева

Проишествия

Актер из "Физрука" погиб при попытке помочь раненным в ДТП
Женщина сделала барбекю из двухлетней дочери
Новый позор Киева: Украина спалила главный склад оружия
Украинскую модель убили и скальпировали по сюжету комикса

Lifestyle

Украинского актера выгнали из российского сериала после провокации
Масоны совершают страшные обряды в центре Москвы
Вышел трейлер третьей части "Смешариков" (видео)
Сеть возмутил сериал "Физрук" на фасаде Большого театра
Шоу-бизнес

Больной раком Задорнов кричал от боли после операции

Состояние сатирика ухудшилось из-за облучения
Шоу-бизнес

Романец и Гусев из "Дома-2" не могут иметь детей

Шокирующее заявление самой известной пары реалити-шоу
Общество

В Сети появились интимные фото стримерши Карины

Теперь пользователи гадают, каким образом откровенные кадры попали в интернет
Шоу-бизнес

Невеста отказалась выходить замуж за Астахова

Артист боится подумать, что с ним станет

Гороскоп

Брак Михалковой обречен
Обездвиженному Шумахеру вынесли приговор
Гороскоп с 25 сентября по 1 октября
Совет на выходные

Фоторепортажи

Самые богатые актрисы на телевидении
Помолодевшая Орбакайте разгадала страшную загадку
Ушастая Калашникова рассекретила жениха-миллиардера
Запашный целуется со львом

Спорт

Украина сломала карьеру крымской спортсменке
На турнире по вольной борьбе устроили массовое побоище (видео)
Сотникова на таблетках вернулась к тренировкам после травмы
Предатель Родченков призвал изолировать сборную России

Регионы

Наезд иномарки на женщин с младенцами сняли на видео
Почему Диме и Наташе 18 лет позволяли есть людей
Мать облила дочь кипятком и "залечила" ее до смерти
Чемпионка по фитнес-бикини погибла в страшном ДТП
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru