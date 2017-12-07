Как России вести себя с Западом

Как Москве строить отношения с Западом, как реагировать на антироссийскую риторику и готовиться ли к войне. На эти темы в свете решения Владимира Путина баллотироваться на пост президента размышляет историк, журналист, член Общественной палаты Евгений Примаков.

"Международная повестка для кандидата в президенты России Владимира Путина. Война и мир" – так озаглавил Примаков свой пост в Facebook. Это своего рода размышления о прошлом, настоящем и будущем России, главной ценностью которой остается суверенитет, а его носителем – народ. Примаков считает эту константу условием выживания государства.

"Цель же России в международных делах традиционна для ее культуры и истории, по своей сути она не менялась в течение веков. Эта цель - сохранение мира", – пишет журналист.

Примаков напоминает, что в русском языке слово "мир" означает и гармонию справедливости, и населенную людьми вселенную. И когда мы произносим это самое важное для нас слово, оно означает и сохранение жизней людей, и сбережение прав, и суверенитета, и сохранность Земли, морей, природы.

Россия, как немногие другие страны, перенесла трагедию мировых войн, через наши земли проходили полчища завоевателей, уничтожая русский и другие народы, продолжает внук знаменитого дипломата. Расселенность и протяженность в пространствах Великой Евразии определили нашу историческую судьбу как нации, которой приходилось раз за разом отбиваться, сражаться, выживать и возрождаться.

Нет другой такой общности в мире, такого народа, для которого слова "лишь бы не было войны" оставались настолько выстраданными.

По мнению Примакова, россияне – не пацифисты. Поэтому наша страна вооружена самым страшным оружием на Земле – ядерным. После Второй мировой войны оно сохраняет мир от глобальной катастрофы, так как обнулило шансы любого возможного агрессора на победу.

Журналист признает, что наша страна совершала и трагические ошибки, среди которых – ввод войск в Афганистан. Но, по его мнению, даже тогда нами двигало желание обеспечить процветание афганского народа. Россия заплатила за ошибки сполна, в том числе и катастрофой разрушения Советского Союза, уверен Евгений Примаков.

Размышляя о современной политической ситуации, автор пишет о риске нового глобального конфликта. Опасность – в готовности Запада влезть в любые авантюры для того, чтобы продлить свое комфортное существование, обеспечить безопасность своей зоны экономического и политического комфорта.

Перед Западом не стоит цели установления и сохранения мира в смысле гармонии и справедливости. Целью остается завоевание и удержание мира в смысле территории и соотношения сил.

Опасность скрыта и в деятельности Североатлантического альянса. НАТО вновь восстанавливает свою мощь, на восточных границах Атлантического блока размещаются войска, которые никак не предусмотрены прошлыми соглашениями между Россией и НАТО. Кроме того, напоминает Примаков, США уже вышли из Соглашения по противоракетной обороне и активно строят системы ПРО вдоль российских границ.

При этом трагические по своим последствиям решения принимаются пугающе легко. Самые яркие примеры – Югославия, Ливия, Ирак, Сирия. А тем временем Европа и США почему-то не стесняясь обвиняют Россию в захватнических войнах и называют врагом западного мира.

Сейчас не можем предсказать, как далеко готовы зайти мировые элиты. "Просвещенные европейцы" бесстрашно испытывают русское терпение на востоке Украины. А Пентагон обещает передать обманутым украинцам оружие против русских, пишет Примаков.

Он призывает признать тот факт, что американские элиты готовы на дальнейшее ухудшение отношений с Россией вплоть до отзыва посольства и – пусть и на экспертном уровне или на закрытых совещаниях – уже обсуждаются варианты возможного военного противостояния, пусть и на ограниченном театре военных действий.

Получается, что мир стал опасен и мир в опасности. "Мы будем говорить о войне и мире. И будем призывать к миру", – утверждает журналист.

Наша вооруженность – это гарантия нашей мирной жизни, а не угроза соседям. Цель России – чтобы война никогда не произошла.

Каждый сторонник мира – союзник России, пишет в заключении историк и журналист. Сохранение мира – единственная этически безупречная идея и цель, которая может быть в российской внешней политике, цель, безусловно, справедливая. "Ничто не ново. Миру – мир", – завершает свой пост Евгений Примаков.