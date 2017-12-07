Эрдоган пригрозил Трампу звонком Путину

Призвание политических лидеров – устанавливать мир, а не разжигать конфликты. А решение Дональда Трампа по Иерусалиму – горящая спичка, грозящая поджечь весь Ближний Восток, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции рассчитывает обсудить последствия этого шага Вашингтона с Владимиром Путиным.

Соединенные Штаты "растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал". Реджеп Эрдоган прокомментировал решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

"Невозможно понять, что Трамп хотел сказать этим решением. Он сейчас исполняет роль миксера, будоражит весь регион. Иерусалим — это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг, особенно для этого региона, подобен горящей спичке", – отметил турецкий лидер на митинге в аэропорту, в преддверии визита в Грецию.

Эрдоган подчеркнул, что обсудит действия США с президентом России. "Сегодня вечером или завтра утром я проведу переговоры с Папой Римским, я также должен провести переговоры с господином Путиным. Иерусалим касается не только мусульман, но и христиан. Мы также поговорим на эту тему с Германией и Испанией", – заявил Эрдоган.

Вспомнил президент Турции и заявление Трампа о том, что президент США сильный, поэтому может делать то, что считает нужным. "Быть сильным не означает, что ты всегда прав. Сильным является тот, кто совершает правильные поступки", – цитирует Эрдогана "Газета.ru".

Дональд Трамп на днях объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Президент США удостоился благодарности израильского премьера Биньямина Нетаньяху за "отважное и справедливое" решение. В свою очередь палестинский лидер Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Прокомментировали действия США и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время телефонного разговора Владимира Путина и Махмуда Аббаса выражалась обеспокоенность этой ситуацией и возможными осложнениями.