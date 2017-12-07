Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

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Эрдоган пригрозил Трампу звонком Путину

Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Shealah Craighead
Призвание политических лидеров – устанавливать мир, а не разжигать конфликты. А решение Дональда Трампа по Иерусалиму – горящая спичка, грозящая поджечь весь Ближний Восток, заявил Реджеп Тайип Эрдоган. Президент Турции рассчитывает обсудить последствия этого шага Вашингтона с Владимиром Путиным.
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Соединенные Штаты "растоптали решение ООН по Иерусалиму от 1980 года, которое еще никто не нарушал". Реджеп Эрдоган прокомментировал решение Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

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"Невозможно понять, что Трамп хотел сказать этим решением. Он сейчас исполняет роль миксера, будоражит весь регион. Иерусалим — это святое место для мусульман, христиан, иудеев. Такой шаг, особенно для этого региона, подобен горящей спичке", – отметил турецкий лидер на митинге в аэропорту, в преддверии визита в Грецию.

Эрдоган подчеркнул, что обсудит действия США с президентом России. "Сегодня вечером или завтра утром я проведу переговоры с Папой Римским, я также должен провести переговоры с господином Путиным. Иерусалим касается не только мусульман, но и христиан. Мы также поговорим на эту тему с Германией и Испанией", – заявил Эрдоган.

Вспомнил президент Турции и заявление Трампа о том, что президент США сильный, поэтому может делать то, что считает нужным. "Быть сильным не означает, что ты всегда прав. Сильным является тот, кто совершает правильные поступки", – цитирует Эрдогана "Газета.ru".

Дональд Трамп на днях объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Президент США удостоился благодарности израильского премьера Биньямина Нетаньяху за "отважное и справедливое" решение. В свою очередь палестинский лидер Махмуд Аббас назвал решение Трампа концом американского участия в ближневосточном мирном процессе.

Прокомментировали действия США и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что во время телефонного разговора Владимира Путина и Махмуда Аббаса выражалась обеспокоенность этой ситуацией и возможными осложнениями.

Автор: Андрей Евлампиев7 декабря 2017, 11:49

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