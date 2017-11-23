Путин выбил стул из-под Эрдогана

На пресс-конференции лидеров России, Турции и Ирана произошел курьезный случай. Владимир Путин случайно уронил стул Реджепа Тайипа Эрдогана.

По всей видимости, президент России хотел немного отодвинуть стул, на котором сидел его турецкий коллега для того, чтобы Эрдогану было удобнее вставать. Но как только президент Турции встал, стул упал. К нему сразу подошел человек в штатском и поднял его.

На переговорах обсуждалось урегулирование политической ситуации в Сирии. Наблюдатели отмечают, что встреча Путина и Эрдогана была седьмой по счету в этом году.

Отношения Москвы и Анкары прошли испытание на прочность. Они испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление.