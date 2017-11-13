В чем секрет частых встреч Путина и Эрдогана

Президенты России и Турции провели в Сочи очередную, шестую в этом году встречу – Реджеп Тайип Эрдоган прилетел к Владимиру Путину по его приглашению. По мнению наблюдателей, такие частые диалоги между лидерами говорят о нежелании возвращаться к кризису в отношениях между странами.

Турция и Россия хотят улучшить взаимоотношения на самом высшем уровне, а интенсивность переговоров говорит о том, что две страны не заинтересованы в новом кризисе, считает профессор Университета экономики и технологий Торговой палаты и биржи Турции Тогрул Исмаил.

Политолог предположил, что на встрече, прежде всего, будут обсуждаться вопросы региональной безопасности и сирийская тематика. "В этих вопросах взгляды не всегда совпадают, но подобная встреча на высшем уровне поможет прийти к взаимопониманию", – сказал Исмаил в интервью НСН.

Перед началом двусторонних переговоров в Сочи президент России заявил, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме. Со своей стороны, президент Турции отметил, что после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи придают ускорение развитию двусторонних отношений.

Отношения Москвы и Анкары прошли настоящее испытание на прочность. Они серьезно испортились в ноябре 2015 года после того, как турецкие ВВС сбили российский самолет из группировки, выполняющей задачи по борьбе с террористами в Сирии. Турецкие власти тогда заявили, что Су-24 якобы нарушил воздушное пространство страны. После долгих дипломатических консультаций и личной встречи лидеров России и Турции в отношениях государств наметилось потепление.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали долгосрочный контракт на поставку российских комплексов С-400, Турция уже перевела первый платеж за них. Планы турецких властей купить комплексы ПВО у России резко осудили в Вашингтоне, Эрдогану даже пришлось оправдываться перед Белым домом за столь тесное сотрудничество с Москвой.

Между тем месяц назад глава МИД Турции заявил, что Анкара не исключает аннулирования сделки по С-400. Дело в том, что Турция ждет не столько сами комплексы, сколько технологии для их совместного с Россией производства.