Почему Путин два года не мог простить Эрдогана

Два года прошло с момента трагедии в небе над Сирией. 24 ноября 2015-го Турция сбила российский истребитель Су-24, пилот погиб. Анкара уверяла, что самолет нарушил воздушное пространство Турции. Россия настаивала, что нарушения границы не было – и выдвинула три условия, на которых возможно примирение. Теперь конфликт, казалось бы, разрешен – однако обольщаться по поводу турецкого миролюбия российской стороне не стоит, считают эксперты.

Президент России Владимир Путин после инцидента с Су-24 назвал действия Анкары "ударом в спину". Москва выдвинула условия, на которых возможно примирение сторон. Первое —извинения за трагедию. Второе - привлечение к ответственности всех виновных в инциденте. И третье – выплата компенсаций.

Пока же в Турции раздумывали, стоит ли идти на уступки, Москва объявила о введении экономических мер в отношении Анкары. С 1 декабря 2015 года были запрещены чартерные рейсы в Турцию, отменен безвизовый режим, введен запрет нанимать турецких рабочих. С 1 января 2016-го был запрещен ввоз на территорию России некоторой турецкой продукции. В результате санкций турецкий бизнес вынужден был покинуть Россию.

По данным Forbes, объем двухсторонней торговли сократился за два года в два раза – с 31,6 миллиарда долларов в 2014 году до 15,84 миллиарда в 2016-м. Из-за запрета на чартерные авиаперелеты и продажу туров понесла значительные убытки туристическая отрасль Турции. Число российских туристов за три года сократилось с 4 миллионов до полумиллиона.

По зрелом размышлении Анкара все же решила, что ссориться с Москвой ей не с руки. Первые из двух условий на сегодняшний день выполнены. В июне 2016-го было опубликовано письмо с извинениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Месяцем позже президенты встретились – впервые после инцидента. Затем встречи стали носить регулярный характер.

Москва к настоящему времени сняла почти все российские санкции – за исключением одностороннего визового режима в отношении граждан Турции. Переговоры по этому вопросу продолжаются. Что же касается Анкары, то она до сих пор не выполнила третье условие Москвы – не выплатила компенсации родным и близким тех, кто пострадал в результате инцидента с Су-24.

Но не только экономические проблемы заставили Турцию вновь искать дружбы с Россией. Анкара последовательно рассорилась со всеми основными западными партнерами. Следует отметить кризис в отношениях с Нидерландами (из-за предвыборной агитации среди местной турецкой диаспоры) и с Германией (из-за отказа турецкой стороны пускать на свою базу "Инжирлик" немецких депутатов).

Кризис в отношениях с США возник из-за нежелания американцев экстрадировать в Турцию богослова Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в июле прошлого года. Осложняет отношения с Вашингтоном и проблема сирийских курдов. США их поддерживают, тогда как Анкара рассматривает их как ответвление Рабочей партии Курдистана (признанной в Турции, ЕС и Штатах террористической организацией).

И все же окончательно восстановить отношения Москвы и Анкары до сих пор не удалось, отмечают эксперты. И в политическом плане они пострадали даже в большей степени, чем в экономическом. Экономические показатели, скорее всего, будут восстановлены в прежних объемах – возможно, даже превышены. "Однако в плане политического сотрудничества такой уверенности быть не может. Примирение Москвы и Анкары было нужнее именно турецкой стороне", – цитирует "Газета.ру" научного сотрудника Института Востоковедения РАН Ильшата Саетова. Эксперт подчеркивает: от нормализации отношений с Россией выиграл прежде всего Эрдоган хотя бы по той причине, что благодаря такому шагу обеспечил себе большую поддержку избирателей.