Путин ответил на вопрос об участии в выборах

Участники премии "Доброволец России" поинтересовались у Владимира Путина, собирается ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы президента в 2018 году. Российский лидер сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.

Глава государства Владимир Путин принял участие в церемонии вручения ежегодной премии "Доброволец России". Трансляцию мероприятия вел телеканал RT. Победитель в номинации "Волонтер года", руководитель общественного международного проекта "Сохраним Байкал" Максим Токарев поинтересовался у российского лидера: "Скажите, Владимир Владимирович, а Вы в следующем году, мы надеемся, с нами?" "Я всегда с вами", – парировал президент.

Тогда ведущий церемонии уточнил: "Уже многие приняли решение и объявили о своих планах на весну 2018 года о том, что они будут баллотироваться в президенты России. Скажите, пожалуйста, Вы будете принимать участие в выборах 18-го года, баллотироваться на пост президента?"

"Это всегда, для любого человека, очень ответственное решение, потому что мотивом при принятии решения может быть только стремление улучшить жизнь людей в нашей стране, сделать страну более мощной, защищенной, устремленной в будущее. А достичь этих целей можно только при одном условии – если люди доверяют и поддерживают. В этой связи у меня вопрос к вам: если я такое решение приму, то вы и люди, близкие вам по духу, поддержите это решение?" Зал ответил восторженными криками и аплодисментами.

"Я понимаю, что это решение должно быть принято в ближайшее время, и оно будет принято в ближайшее время. Принимая его, я, конечно, буду иметь в виду и наш сегодняшний разговор, и вашу реакцию. Спасибо вам большое", – заключил российский лидер.