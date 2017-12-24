Володин: необходим единый список террористических организаций
Председатель нижней палаты отметил, что для эффективной борьбы с глобальной террористической угрозой необходим общий понятийный аппарат и единый список террористических организаций. Кроме того, подчеркнул Володин, нельзя допускать двойного толкования действий преступников.
В межпарламентском взаимодействии необходимо противостоять радикализации на основе политических и общественных настроений, добавил спикер. Он полагает, что государства должны выработать единые правоприменительные подходы к ответственности за пособничество и подстрекательство к терроризму, а также за его публичное оправдание.
"Важнейшая задача парламентариев – введение и синхронное развитие соответствующих национальных законодательных норм", – сказал председатель нижней палаты.
Володин отметил, что в деле информационной борьбы против экстремизма может помочь принятие в рамках ООН концепции "добровольных контртеррористических ограничений СМИ и официальных лиц". Она предполагает сдержанность медиаресурсов в вопросе информационного нагнетения, которое способно провоцировать экстремистские настроения в обществе.
Председатель нижней палаты выразил уверенность в необходимости сближения законодательств стран для борьбы с террористической угрозой. По его словам, это упростит работу правоохранительных органов. "Преступники зачастую используют различия в наших национальных законодательствах и правоприменительной практике", – сказал Володин.
Выступая на конференции, спикер также отметил, что одним из ключевых факторов, подпитывающих международный терроризм, является низкий уровень жизни людей. "Повышение благосостояния наших граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы – наша общая цель", – сказал он.
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