Володин: парламенты должны противостоять "цветным революциям"
"Серьезной парламентской оценки и реагирования требует практика свержения в странах законной власти, как с использованием военной силы извне, так и с провоцированием "цветных революций", – сказал председатель нижней палаты.
По его словам, такие действия приводят к разрушению государственных институтов и расширению неконтролируемых властями зон. В итоге, подчеркнул Володин, в таких государствах распространяется терроризм, растет количество конфликтов на национальной и религиозной почве.
Володин призвал обсудить вопрос противодействия "цветным революциям" на межпарламентском уровне.
"Они часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств", – подчеркнул спикер.
В связи с этим Володин напомнил о действиях США на Ближнем Востоке. Он отметил, что примером односторонних действий, которые не согласованы с законными правительствами стран и Советом безопасности ООН, являются военные операции Вашингтона в Ливии, Сирии и Ираке.
"В результате мы видим хроническую нестабильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А позиции террористов за годы подобной "войны с террором" не только не ослабли, но многократно усилились", – посетовал спикер Госдумы.
Кроме того, отметил председатель Госдумы, серьезной проблемой является массовое привлечение в зоны конфликтов экстремистов со всего мира. По его словам, особенно актуальным этот вопрос становится сейчас, когда боевики из группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) начинают перемещаться в соседние страны.
Выступая на конференции спикер также отметил, что низкий уровень жизни является одним из ключевых факторов, подпитывающих международный терроризм. "Повышение благосостояния наших граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы – наша общая цель", – сказал он.
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