Володин: парламенты должны противостоять "цветным революциям"

Провоцирование "цветных революций" требует серьезной межпарламентской оценки и реагирования. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на первой межпарламентской конференции по вопросам борьбы с терроризмом и межрегионального взаимодействия. В форуме принимают участие также представители Пакистана, Ирана, Турции, Китая и Афганистана.

"Серьезной парламентской оценки и реагирования требует практика свержения в странах законной власти, как с использованием военной силы извне, так и с провоцированием "цветных революций", – сказал председатель нижней палаты.

По его словам, такие действия приводят к разрушению государственных институтов и расширению неконтролируемых властями зон. В итоге, подчеркнул Володин, в таких государствах распространяется терроризм, растет количество конфликтов на национальной и религиозной почве.

Володин призвал обсудить вопрос противодействия "цветным революциям" на межпарламентском уровне.

"Они часто начинаются с вмешательства во внутренние дела государств", – подчеркнул спикер.

В связи с этим Володин напомнил о действиях США на Ближнем Востоке. Он отметил, что примером односторонних действий, которые не согласованы с законными правительствами стран и Советом безопасности ООН, являются военные операции Вашингтона в Ливии, Сирии и Ираке.

"В результате мы вид­им хроническую нестаб­ильность в Северной Африке и на Ближнем Востоке. А позиции террористов за годы подобной "войны с террором" не только не ослабли, но многократно усилились", – посетовал спикер Госдумы.

Кроме того, отметил председатель Госдумы, серьезной проблемой является массовое привлечение в зоны конфликтов экстремистов со всего мира. По его словам, особенно актуальным этот вопрос становится сейчас, когда боевики из группировки "Исламское государство" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) начинают перемещаться в соседние страны.

Выступая на конференции спикер также отметил, что низкий уровень жизни является одним из ключевых факторов, подпитывающих международный терроризм. "Повышение благосостояния наших граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы – наша общая цель", – сказал он.